INSOLITE : Une mystérieuse épave refait surface sur les côtes canadiennes

Une mystérieuse épave a fait surface sur la côte de Terre-Neuve au Canada le 27 janvier dernier. Cette découverte a suscité un véritable engouement dans la petite ville côtière de Cape Ray, un site patrimonial reconnu par le gouvernement fédéral. Des spécialistes se sont même penchés sur l’histoire du fameux navire. Cette trouvaille, pour le moins surprenante, a été repérée par Gordon Blackmore, alors qu’il chassait des oiseaux marins. Selon les premières observations de Neil Burgess, de la Société de préservation des épaves de Terre-Neuve-et-Labrador, le navire, qui mesurerait au moins 24 mètres de long, daterait du XIXe siècle : « C’était un voilier assez imposant, plus gros qu’une goélette », a-t-il affirmé à Radio Canada, ajoutant que si sa coque est en chêne, le bateau n’a pas été construit en Amérique du Nord. Reste à savoir comment l’épave est apparue du jour au lendemain à proximité de Cap Ray. Pour le spécialiste, l’érosion côtière et les tempêtes récentes (notamment Fiona en 2022 qui a détruit environ 100 maisons, mais aussi soulevé le sable le long de la plage de cap Ray) seraient les potentielles causes de cette révélation soudaine. Wanda Blackmore, la mère de Gordon, a par ailleurs affirmé qu’elle avait contacté toutes les autorités et les professionnels compétents pour faire la lumière sur cette découverte : « C’est incroyable, il n’y a pas d’autre mot. J’ai vraiment envie de savoir si ce bateau a un nom, quel âge il a et s’il y a des gens qui sont morts quand il a coulé ». Même si le gouvernement provincial a dépêché une équipe pour examiner l’épave du navire possiblement construit dans les années 1800, les marées et les conditions météorologiques incertaines rendent pour l’heure difficile une exploration du site. En attendant, les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Les résidents de Cap Ray ont déterré des archives afin d’identifier l’origine du navire et son histoire. « C’est une partie de notre histoire qui vient de se réveiller. Découvrons-la », s’est enthousiasmée une riveraine.

