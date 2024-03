INSOLITE : Elle accouche en plein vol, la compagnie aérienne offre 90 billets gratuits à son bébé

Un vol quelque peu particulier a eu lieu le jeudi 15 mars. Une femme a accouché dans un avion reliant Mexico à Ciudad Juárez. La maman, âgée de 31 ans, a donné naissance à son petit garçon peu de temps après le décollage. Fort heureusement, un médecin se trouvait à bord.

Le professionnel de santé et les membres d’équipage ont donc aidé la trentenaire pour un accouchement qui s’est déroulé sans aucune complication. La mère et son fils se trouvaient dans un état stable pour le reste du voyage. Après deux heures et demie de vol, l’avion s’est posé à l’aéroport international Abraham González, à Ciudad Juárez au Mexique. De là, le nourrisson a été pris en charge puis transporté vers un hôpital pour enfants. La mère a, elle, été conduite dans un autre établissement au cas où des complications surviendraient en raison des conditions d’hygiène non contrôlées lors de l’accouchement. La compagnie Aeromexico n’a pas manqué de réagir à cet heureux événement : « Nous avons vécu un moment unique à bord d’un de nos avions, nous avons accueilli un nouveau passager en plein vol ! La naissance a été quelque chose d’extraordinaire qui a touché nos cœurs » a déclaré le service de communication sur les réseaux sociaux le lendemain des faits. « Merci à l’incroyable équipage du vol AM113, au courage du médecin qui a voyagé avec nous et à ce bébé qui a commencé sa vie en volant l’année de notre 90ème anniversaire, pour lequel il recevra un grand cadeau de notre part », ajoute la compagnie aérienne. Cette dernière prévoit d’offrir à l’enfant 90 vols gratuits en l’honneur de ce 90ème anniversaire. Ce nouvel accouchement dans les airs est loin d’être le premier cas de naissance dans les nuages. Une étude publiée en 2020 a révélé que 74 bébés sont nés sur 73 vols commerciaux entre 1929 et 2018. Les bébés nés pendant les vols sont appelés « nés du ciel ». Fait intéressant, un autre bébé est né la semaine dernière sur un vol d’Air Canada reliant l’île caribéenne de Sainte-Lucie à Toronto. Bien que le vol ait été détourné vers les Bermudes, le bébé est né avant l’atterrissage. L’histoire ne nous dit pas si celui-ci a bénéficié de billets d’avion gratuits comme cadeau de naissance. _Vx

