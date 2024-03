GOLF : Tournoi de golf commémoratif Steve Mix 2024

Samedi dernier, la St. Maarten Golf Association organisait l’événement sportif à la mémoire de Steve Mix, un golfeur passionné.

Steve était également un ancien président de l’association de golf de Sint Maarten. Véritable atout pour le golf de Saint-Martin et l’île dans son ensemble, il était apprécié de tous sur et en dehors des greens, laissant des souvenirs de lui jouant souvent à ce sport pieds nus. En hommage à ce personnage formidable, Mullet Bay a été le théâtre d’une confrontation compétitive entre les équipes le samedi 16 mars 2024. Cet événement a attiré 12 équipes de 3 golfeurs sur le parcours. Paul Soons, Jacob Streefkerk et Lionel Linturn ont remporté les honneurs lors de la course annuelle par équipe de trois personnes. Le score gagnant était de 70 bruts, soit un score net de 61. Désireuse de gagner et motivée à bien faire, l’équipe composée de James Park et des golfeurs juniors Arhan Baharani et Amir Baharani est arrivée deuxième avec un score brut de 69 et un score net de 63. La troisième place a été remportée par l’équipe composée de Lee Hallam, Scott Sitra et Tony Burn, 68 bruts et 64 nets. Après le tournoi de golf, la cérémonie de remise des prix s’est tenue afin de féliciter les gagnants et les compétiteurs du jour. Au terme de celle-ci, un déjeuner fut servi pour que tous les participants puissent échanger dans une ambiance conviviale après la compétition.

Pour plus d’informations sur la St. Maarten Golf Association, veuillez contacter le Pro Shop du parcours de golf de Mullet Bay ou consulter la page Facebook pour les dernières actualités : https://www.facebook.com/St.MaartenGolfAssociation

145 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter