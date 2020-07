Insolite : Un vol Juliana – Saint-Martin Grand-Case avec Air Caraïbes en quatre minutes : qui dit mieux ?

Au lieu d’atterrir comme prévu mardi après-midi sur la piste de l’aéroport de Saint-Martin Grand-Case, l’ATR 72 de la compagnie Air Caraïbes a finalement été dérouté vers l’aéroport de Juliana en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Pensant débarquer de l’avion en partie hollandaise, les passagers ne sont pas au bout de leur surprise. En effet, les conditions météorologiques s’étant améliorées entre-temps en partie française, le commandant de bord décide alors illico presto de redécoller en direction de Saint-Martin Grand-Case.

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Quatre minutes plus tard, l’ATR 72 se posait sur le tarmac de l’aéroport de Grand-Case.

« J’ai vécu le vol le plus court et le plus rapide de ma vie », soulignera un passager à sa descente de l’avion ».

Un souvenir à marquer d’une pierre blanche pour son arrivée sur la « Friendly Island ».