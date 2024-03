Mission Locale de Saint-Martin, un engagement renouvelé malgré les défis de 2023

La Mission Locale de Saint-Martin maintient sa dynamique positive face aux défis rencontrés en 2023, avec une inscription de plus de 950 jeunes à ce jour. La MIL de Saint-Martin a solidement établi sa place sur le territoire et se prépare activement à accueillir les jeunes âgés de 16 à 25 ans en 2024.

Raphaël SANCHEZ, Président de la Mission Locale de Saint-Martin depuis près de deux ans, incarne le dynamisme d’un jeune élu du territoire. Autodidacte et issu d’un quartier défavorisé, il s’investit pleinement dans son rôle d’élu, conscient de sa responsabilité en tant que modèle pour la jeunesse du territoire.

« Qui mieux qu’un jeune de quartier pour traiter les problématiques des jeunes dans les quartiers » souligne le Président SANCHEZ »

Pendant de nombreuses années, le territoire ne disposait pas de structures adéquates pour accueillir et accompagner les jeunes. Aujourd’hui, la Mission Locale de Saint-Martin s’engage et se mouille pour la jeunesse.

«La Mission Locale de Saint-Martin est le résultat d’efforts collectifs, visant à offrir aux jeunes du territoire des opportunités et des ressources dont ils ont besoin. Nous avons comblé un vide qui existait depuis trop longtemps, et aujourd’hui, nous récoltons les fruits de notre engagement envers la jeunesse locale», déclare le Président SANCHEZ.

Avec sa connaissance approfondie du terrain, le Président SANCHEZ continue de jouer un rôle essentiel dans le développement et la réussite de la Mission Locale de Saint-Martin, contribuant ainsi de manière significative à l’émancipation et à l’épanouissement des jeunes. Son expérience en tant que jeune élu lui permet d’appréhender de manière authentique les défis auxquels la jeunesse du territoire est confrontée. Sa détermination à faire face à ces enjeux et à œuvrer pour le bien-être des jeunes se traduit par une implication active dans son rôle de président.

En 2023, malgré les difficultés, le Président a pris une posture plus active dans la gestion de la structure, se montrant très présent, actif et à l’écoute, avec pour seule volonté de créer des opportunités pour les jeunes, faciliter leurs démarches et susciter l’envie chez ceux éloignés de la société de prendre en main leur avenir et de se lancer dans cette belle aventure qu’est la vie.

De nouvelles perspectives s’ouvrent pour 2024 et au-delà, selon le Président Raphael SANCHEZ, avec l’arrivée en 2023 d’un nouveau Directeur, Monsieur Jessy DUHALDE. Ancien Directeur d’une structure d’insertion en Guadeloupe, Jessy DUHALDE a rapidement suivi une formation en France d’une semaine, organisée par l’Union Nationale des Missions Locales (UNML), pour assurer une intégration réussie en tant que nouveau Directeur.

Monsieur Jessy DUHALDE, père de deux jeunes Saint-Martinois, cumule 6 ans d’expérience en tant que Directeur d’une association d’insertion en Guadeloupe. Après avoir travaillé plusieurs années à la CAF de Guadeloupe en tant que vérificateur, il a rejoint la Mission Locale de Saint-Martin. En parallèle de son engagement professionnel, il s’est impliqué dans le secteur associatif saint-martinois dédié à la jeunesse, démontrant ainsi une bonne compréhension du territoire et de sa jeunesse.

Un audit réalisé en novembre 2023 par l’UNML a révélé des axes d’amélioration à mettre en œuvre rapidement pour rassurer les financeurs (État, COM) et renforcer les compétences nécessaires à la proposition de dispositifs adaptés aux jeunes du territoire, en prenant en compte les spécificités locales.

L’équipe s’est également renforcée avec l’arrivée de nouveaux Conseillers en Insertion Professionnelle et Sociale, ainsi que d’un Chargé de Projet, mettant en avant les compétences des jeunes locaux.

• BAZILE Réginald, Chargé de Projet, a rejoint l’équipe en 2023.

• ROMNEY Gilda, Nouvelle Conseillère, a intégré l’équipe en 2023.

• DOLLIN Hazael, Nouveau Conseiller, a rejoint l’équipe en 2024.

La Mission Locale de Saint-Martin affirme ainsi son engagement continu en faveur de l’accompagnement et de l’insertion professionnelle des jeunes sur le territoire.

Voici un résumé des chiffres-clés de la Mission Locale de Saint-Martin :

• 950 jeunes inscrits à la Mission Locale aujourd’hui.

• 230 jeunes en Contrat d’Engagement Jeunes (CEJ).

• 42 jeunes en Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA).

• 39 jeunes ont rejoint le RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté)

• 7 jeunes sélectionnés par SAMIVER pour la réfection de la Gendarmerie de la Savane.

• 1 jeune retenu dans un chantier d’extension dirigé par l’Établissement des Eaux et Assainissement de Saint-Martin (EEASM).

• 7 jeunes retenus dans le projet de Centre d’Appel porté par la SEMSAMAR.

• 4 jeunes formés par LB Développement en relation clientèle et positionnés dans des entreprises du territoire (SAUR, Mission Locale, etc.)

« Renforcement de notre présence dans les quartiers de Saint-Martin »

Nous prévoyons cette année d’intensifier nos actions en faveur des jeunes marginalisés avec le dispositif «Allez vers». À partir de mi-mars, une présence renforcée est prévue dans des quartiers comme Sandy Ground, Quartier d’Orléans, et d’autres encore. En étroite collaboration avec les associations locales, notre objectif est de consolider notre engagement envers les jeunes et de leur offrir un soutien adapté à leurs besoins spécifiques.

« Vers la Labélisation : Engager notre Mission Locale dans l’Excellence »

En 2023, l’Union nationale des Missions Locales (UNML) a pris la décision d’initier une démarche de labellisation au sein du réseau des Missions Locales. Cette démarche vise à consolider les 436 Missions Locales et les 15 ARML dans une démarche d’amélioration continue, afin de mieux répondre aux attentes des jeunes, des entreprises et de tous les partenaires impliqués.

Un audit pour la labélisation de la Mission Locale de Saint-Martin est prévu en décembre 2024. C’est une étape cruciale dans notre engagement à garantir des services de qualité et à maintenir notre pertinence dans le paysage social et économique local et mieux répondre aux attentes des jeunes, des entreprises, mais aussi de ses partenaires financeurs et opérationnels. Nous portons l’ambition d’un réseau d’un service public territorial de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi – informe le Président SANCHEZ

« Le Projet Mangrove » : Vers l’Inclusion des Jeunes Saint-Martinois dans le Tourisme de Luxe

Le COCO BEACH, en partenariat principal avec la Mission Locale de Saint-Martin, lance en 2024 « le projet Mangrove», une initiative novatrice visant à favoriser l’inclusion des jeunes de Saint-Martin dans le secteur du tourisme de luxe. L’objectif ambitieux est de créer des opportunités d’emploi dans la restauration pour 100 jeunes Saint-Martinois.

La Mission Locale de Saint-Martin joue un rôle essentiel dans ce projet en fournissant un accompagnement et un encadrement précieux à ces jeunes. Des discussions sont déjà en cours avec d’autres restaurateurs et hôteliers locaux, ainsi qu’avec ceux de Saint-Barthélemy, où de nombreux jeunes de notre île se rendent pour la saison. C’est une étape importante dans notre engagement à offrir des perspectives professionnelles prometteuses à la jeunesse de Saint-Martin.

« Un Renforcement des Partenariats Économiques : Faciliter l’Accès aux Stages en Entreprise pour les Jeunes.»

La Mission Locale de Saint-Martin annonce son engagement à intensifier son partenariat avec le monde économique et les entreprises locales. Cette initiative vise à créer des opportunités pour les jeunes en favorisant des collaborations solides avec les acteurs économiques du territoire.

En renforçant ces partenariats, la Mission Locale aspire à tisser des liens plus étroits entre les jeunes en quête d’opportunités professionnelles et les entreprises à la recherche de nouveaux talents.

Cette démarche contribuera à dynamiser l’économie locale tout en offrant aux jeunes des perspectives d’emploi et de développement professionnel. De plus, la Mission Locale s’engage à faciliter l’accès des jeunes aux stages en entreprise, en organisant notamment des « Job Dating et Journée Portes Ouvertes » en collaboration avec les entreprises et les centres de formations, offrant ainsi aux jeunes une expérience précieuse et un tremplin vers le monde du travail.

La Mission Locale de Saint-Martin continue d’étendre son influence sur notre territoire ainsi que dans les Antilles et en Guyane, avec la nomination de Monsieur Raphaël SANCHEZ en tant que Vice-président de l’Association Régionale des Missions Locales Antilles et Guyane. La voix de la Mission Locale de Saint-Martin est portée avec fierté et dignité dans cette nouvelle responsabilité.

L’objectif principal est de créer des liens solides entre les différentes régions, ce qui nous permettra d’accéder à des financements et de porter des projets avec efficacité.

Malgré sa jeunesse relative, la Mission Locale de Saint-Martin demeure parmi les plus dynamiques, avec une équipe jeune mais expérimentée dans le secteur. Nous nous engageons à continuer à œuvrer pour les jeunes de notre territoire, en les encadrant, les formant et les préparant à accéder à un emploi stable et épanouissant.

La Mission Locale de Saint-Martin propose un accompagnement structuré dans une variété de domaines incluant le BTP, le social, le tourisme, et bien d’autres encore. Notre objectif premier est d’offrir une assistance complète à la jeunesse de Saint-Martin, répondant ainsi à leurs diverses recherches d’activité.

Nous encourageons également les chefs d’entreprises du territoire à se tourner vers la Mission Locale de Saint-Martin pour trouver des candidats répondant à leurs besoins. Nous nous engageons à former et à préparer nos jeunes dans différents aspects, y compris l’estime de soi et les techniques d’entretien d’embauche, à travers une série d’ateliers les rendant ainsi prêts à intégrer le marché du travail et à contribuer efficacement au succès des entreprises locales, déclare le président SANCHEZ.

Nous invitons tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans à nous rendre visite pendant nos heures d’ouverture pour bénéficier de nos services d’accompagnement professionnel et social.

«La Mission Locale de Saint-Martin, c’est chez vous les jeunes, c’est la maison des jeunes.»

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h.

« VENEZ, ON VOUS ATTEND »

