SOCIÉTÉ : Vers une économie sociale et solidaire à Saint-Martin

Sous l’égide du 1er vice-président de la Collectivité, Alain Richardson, un séminaire fut organisé au Grand Case Beach Club la semaine dernière afin de structurer l’implantation durable de l’économie sociale et solidaire (ESS) à Saint-Martin.

En présence de Ben Amar Zeghadi, délégué national ESS France aux Outre-mer et des principaux acteurs et partenaires du territoire, ce premier séminaire porté par le chargé de mission Frantz Acramel abordait collégialement la thématique de l’économie sociale et solidaire (ESS). Avec pour objectif de structurer la démarche sur le territoire en vue de la création prochaine de la future Chambre territoriale de l’économie sociale et solidaire (CTESS) de Saint-Martin, le séminaire s’est déroulé sur une journée à travers une présentation générale et des ateliers de réflexion thématiques.

Dans les entreprises de l’ESS (fondations, mutuelles, associations, sociétés commerciales), les membres s’associent, coopèrent et mutualisent leurs moyens pour mettre l’utilité sociale et la démocratie au service de l’économie. Toutes placent l’Humain au cœur de leur projet. 12% de la population mondiale est membre d’une des 3M de coopératives ESS réparties sur la planète. En Europe, l’ESS emploie près de 14M de personnes qui contribuent de façon importante à l’économie. Le mouvement s’accélère puisqu’en 2016, une entreprise européenne sur quatre qui se crée est une entreprise de l’ESS (10% du PIB européen). Aujourd’hui, il existe 18 chambres régionales ou territoriales au sein d’ESS France. En France métropolitaine, une entreprise privée sur 10 est de l’ESS avec plus de 2 millions de salarié.e.s.

C’est dire la place de l’ESS dans la création des richesses… En Outre-mer, 4.928 entreprises de l’ESS génèrent plus de 52.000 emplois (16% de l‘emploi privé contre 14% en Hexagone) et près d’1,4 milliard d’euros de masse salariale brute par an (64 en Hexagone). Les territoires ultramarins font aussi figure de bons élèves en matière d’égalité femmes-hommes : 58% des postes à responsabilité ESS sont occupés par des femmes. Forte d’une convention signée en septembre 2023 avec ESS France, la Collectivité entend s’appuyer sur l’expertise et le savoir-faire de la structure : « Notre insularité nous donne un sens plus poussé de l’humanité, on ne peut pas être sur une toute petite île sans que la valeur de solidarité ne soit présente » déclarait Alain Richardson en rappelant l’importance de développer l’ESS, de fédérer les acteurs locaux autour d’un projet commun social et solidaire en accord avec la stratégie de développement économique portée par la COM. Pour Ben Amar Zeghadi, Saint-Martin est porteuse d’une idée plus importante, la loi de l’économie sociale et solidaire ne s’appliquant pas ici de plein droit contrairement à d’autres DROM, le territoire fait le choix délibéré de l’intégrer. Le séminaire s’est poursuivi avec les partenaires présents afin d’établir une feuille de route vers la création d’une CTESS en adéquation avec la vision de chacun sur le déploiement de l’économie sociale et solidaire à Saint-Martin. _Vx

Infos : https://www.ess-france.org

