Conférence / débat sur les transformations de la monnaie

À l’occasion de la venue en avril prochain à Saint-Martin d’Ivan Odonnat, Président de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), Thierry Beltrand, Directeur de l’IEDOM en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et Michel Vogel, Président du Medef Saint-Martin, organisent une rencontre-débat sur la thématique des transformations de la monnaie et des moyens de paiement.

La conférence/débat aura lieu le vendredi 19 avril à partir de 9h30 dans la salle polyvalente du Lycée Professionnel Daniella Jeffry de Concordia. Cette conférence qui mettra en lumière les transformations de la monnaie et des moyens de paiement abordera notamment les sujets d’actualité comme l’émergence des crypto-actifs et de la finance décentralisée (bitcoin et ses semblables, avec le dilemme innovation/sécurité), la numérisation des moyens de paiement (cartes bancaires vs cash, la maîtrise des risques induits) mais aussi la monnaie numérique de banque centrale (la réponse apportée par les banques centrales). Le nombre de places étant limité pour assister à ces échanges intéressants et au vu des nombreuses inscriptions déjà effectuées, ne tardez pas à vous manifester pour participer à la conférence/débat du 19 avril prochain (voir infos). Comme souvent lors d’évènements organisés par le Medef Saint-Martin, le petit déjeuner sera préparé et servi avant et durant la conférence par les élèves de la section hôtellerie et restauration du lycée Daniella Jeffry sous la supervision de leurs professeurs. Service impeccable garanti pour des échanges qui s’annoncent passionnants. _Vx

Infos et inscription en ligne : https://t.ly/Dq3hA

En cas de difficultés, adressez un courriel soit à : iedom-etudes-guadeloupe@iedom.fr ou contact@medefstmartin.fr

Ou appelez le 0590 93 74 36

