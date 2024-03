FOOTBALL : Le président de la FFF, Philippe Diallo à l’écoute des besoins urgents des dirigeants du football saint-martinois

Après la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, le président de la Fédération française de Football, Philippe Diallo est venu rencontrer jeudi 14 mars dernier les acteurs du football saint-martinois. Une visite d’une journée pour mieux comprendre les spécificités de notre football et pour mieux les accompagner financièrement. Des projets de développement structurel et d’équipement ont également été abordés avec les dirigeants locaux.

« C’est un vrai honneur de pouvoir vous accueillir sur notre territoire. Après la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, nous sommes fiers d’avoir été inclus dans votre déplacement dans le bassin antillais-caribéen. Saint-Martin a toujours été une terre de football. Nous sommes en effet la plus importante association sportive de notre territoire avec plus de 1000 licenciés. Or, nous avons besoin de tous les soutiens disponibles pour continuer à développer notre si belle discipline, et cela à tous les niveaux », a souligné le président de la Ligue de Saint-Martin, Aristide Conner, lors de son discours d’introduction avant de poursuivre « Nous travaillons aujourd’hui sur tous les axes de développement pour notre football tout en étant confrontés depuis des années à des problématiques majeures dont le manque d’infrastructures criant et les tarifs exorbitants des compagnies aériennes pour effectuer des déplacements régionaux et dans l’hexagone. Se rendre à Miami coûte moins cher au départ de la Guadeloupe que de venir à Saint-Martin. Cherchez l’erreur ?

Le constat est sans appel. Sans infrastructures sportives, comment pouvons-nous continuer notre parcours de développement ? Difficile de répondre à cette question sauf si nous pouvions disposer d’un stade digne de ce nom que nous attendons depuis de nombreuses années. Si nous voulons progresser, il est primordial de pouvoir se confronter avec des réalités régionales ! Or, aujourd’hui, ce n’est pas le cas.

C’est un véritable frein à notre développement.

Malgré toutes ces problématiques, je reste persuadé que nous allons pouvoir trouver des solutions pour avancer conjointement quant au développement de notre football. Je profite de l’occasion pour remercier nos présidents de clubs présents aujourd’hui (le jeudi 14 mars au Grand Case Beach Club, ndlr) et à leurs équipes dirigeantes et bénévoles car sans leur investissement dans la vie associative, nous ne serions pas présents ici aujourd’hui ».

Le coût des déplacements et la réhabilitation du stade JL Vanterpool au cœur des discussions

Après avoir écouté attentivement le président Aristide Conner sur les besoins urgents pour un meilleur développement du football sur l’île, Philippe Diallo, avec à ses côtés, Pascal Parent, membre du conseil exécutif de la FFF et président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, s’est adressé aux différents présidents de clubs, impatients d’entendre les propos de l’homme fort du football français. Avec 2,3 millions de licenciés, 12 500 clubs et un budget de 104 millions d’euros pour le football amateur, la FFF est la plus grande fédération sportive de France. La réhabilitation des stades, l’accompagnement du football saint-martinois, le lien direct entre la Collectivité et la FFF et plus largement le lien à définir pour les îles françaises des Antilles-Guyane avec la FIFA, ont été abordés. Sans surprise, c’est la question du manque des infrastructures sur le territoire ainsi que celle des transports qui ont été au cœur des discussions avec les autorités locales.

Le président de la FFF s’est dit prêt à aider sous forme de partenariat les travaux de réhabilitation du stade Jean-Louis Vanterpool afin que les équipes puissent jouer à domicile et ainsi limiter leurs frais de déplacement. Notamment à Anguilla où la sélection de Saint-Martin est contrainte d’évoluer pour disputer ses matchs officiels.

Auparavant Philippe Diallo avait tenu à se rendre compte de la réalité du football sur le territoire et à se faire sa propre opinion sur les attentes et les besoins de la Ligue de Saint-Martin et des clubs. Il a débuté sa journée par une visite des installations avant de rencontrer le Préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton et le Président de la Collectivité, Louis Mussington puis de se prêter à une séance de questions-réponses avec les représentants des clubs locaux.

A la demande des dirigeants, le Président de la FFF s’est engagé à faire parvenir dans les meilleurs délais des ballons et autres équipements aux clubs, rappelant que des équipements sont disponibles pour tous les clubs de l’hexagone et d’Outre-mer qui en font la demande. _AF

