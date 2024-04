Golf : Mattieu Pavon, 21e mondial, au Japon cette semaine

Le circuit professionnel européen DP world Tour se déplace cette semaine au pied du célèbre Fujiyama près de Tokyo. Sur 156 joueurs professionnels engagés, 12 français seront du voyage dont la tête de série Matthieu Pavon le «frenchie» dont la planète golf parle beaucoup en ce moment.

Ce natif de Toulouse de 31 ans, fils du footballeur de la fin des années 90, Michel Pavon, a gagné sa place pour la saison 2024 sur le circuit américain «PGA TOUR» le plus haut niveau du golf professionnel.

Et contre toute attente il n’a attendu que 3 tournois seulement pour remporter son premier titre, le Farmers Insurance Open en janvier dernier.

Une performance historique pour le golf français puisque personne avant lui n’avait gagné sur le circuit US depuis sa création en 1929.

Matthieu est désormais au 21ème rang mondial grâce à cette performance et d’autres bons résultats cette année.

Il a décidé néanmoins de jouer quelques tournois en 2024 sur le circuit européen dont il reste membre.

Dimanche soir après avoir terminé 49e au prestigieux RBC Heritage en Caroline du Sud, il a fait un long voyage pour se rendre au Japon afin de disputer le championnat ISPS HANDA, dont il est un des récents ambassadeurs.

Celui qui représentera très probablement la France cet été aux jeux olympiques (le golf est une nouvelle discipline depuis quelques années) pourra t-il performer après 15 heures de vol et surtout 13 heures de décalage horaire ?

Réponse dès demain pour un départ à 7h00 (20h00, ce soir heure de St-Martin) en compagnie de l’ex-prodige Mattéo Manassero et du japonais Keita Nakajima sur le magnifique parcours de Gotemba au pied du mont Fuji.

Autre français en forme à suivre dès ce soir à 20h10, Romain Langasque, 5ème lors du dernier tournoi fin mars et qui a gagné le ISPS HANDA en Ecosse en 2020.

Leaderboard sur : https://www.europeantour.com

Qu’est ce que l’ISPS Handa?

L’association à but non lucratif International Sports Promotion Society a été fondée au Japon en 2006 par le Dr Haruhisa Handa pour développer le pouvoir «transformateur» du sport dans le monde entier.

ISPS HANDA finance et promeut des événements sportifs dans les domaines du tir à l’arc, du football, du rugby, de la boxe, du golf, du polo, de l’aviron, du bowling et de la natation, en mettant l’accent sur le golf pour ceux qui n’ont pas 100% de leur capacité physique. «Nous utilisons le pouvoir du sport pour aider à changer des vies. Le sport a la capacité unique de créer de l’espoir, de faire tomber les barrières éducatives et culturelles et d’inspirer les gens d’une manière qui peut unir les communautés du monde entier. C’est le travail de ma vie et c’est pourquoi j’organise autant de compétitions. Je contribuerai toujours à promouvoir le golf pour les handicapés et pour les non-voyants. Je vieillis, mais grâce au golf, j’ai l’impression de rajeunir.» Dr Handa.

La pensée du jour

«Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d’inspirer. Il a le pouvoir d’unir les gens comme peu d’autres choses le font. Le sport peut créer de l’espoir là où il n’y avait que du désespoir…» _Nelson Mandela

16 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter