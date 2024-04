CULTURE : Dernière édition des Mardis de Grand-Case ce soir

Ce mardi 23 avril est le dernier ‘Mardi’ de la saison 2024, un bouquet final à ne pas manquer sur le boulevard de Grand-Case avec une grande parade haute en couleurs.

Danseuses, concerts, stands des artisans : Si vous n’avez pas encore vécu l’expérience des Mardis de Grand-Case, c’est l’occasion rêvée de venir fêter avec toute l’équipe ce dernier mardi : « Nous sommes particulièrement ravies et fières de cette édition des Mardis de Grand-Case 2024. Puisque cette année aura relevé plusieurs challenges et ouvert beaucoup de portes ! L’affluence de milliers de visiteurs sur le boulevard en aura été la preuve (avec une estimation de plus de 45.000 visiteurs sur la saison) ».

Cette année 2024 marquait également l’agrandissement du marché avec plus d’une centaine d’exposants, artistes et artisans qui illuminé chaque édition avec leurs stands somptueux. Les animations musicales de part et d’autre des entrées du boulevard ont été doublées afin d’ambiancer les visiteurs de l’évènement. Grâce aux nouvelles coulisses mises à disposition par Go Beach, les danseuses ont eu la possibilité de se préparer dans des conditions optimales avant chaque performance. L’édition 2024 a compté de nombreux nouveaux groupes et nouvelles troupes qui ont rejoint la longue liste d’artistes des MDGC. Forte d’une belle collaboration avec les services techniques de la Collectivité qui alimentent le boulevard et les exposants, Calypso Event et toute son équipe à l’organisation remercient tous les amis lolos, commerçants, restaurateurs et hôteliers pour leur fidélité, sans oublier les habitants de Grand-Case pour leur chaleureux accueil sur leur boulevard. Avant d’entamer la dernière édition qui va clôturer l’année 2024 des Mardis de Grand-Case, l’équipe organisatrice tient à remercier particulièrement Louis Mussington, président de la Collectivité, et l’Office de Tourisme de prendre très à cœur leur rôle et de soutenir comme il se doit les organisateurs professionnels sur le territoire. Sans oublier de remercier également les sponsors qui apportent chacun leur petite pierre à l’édifice des MDGC : la COM de Saint-Martin, Amstel Bright, Ares, Peace&Love, Moët & Chandon, La Cave, Delta Petrolum, Dauphin Telecom, Verde et IoTV. Rendez-vous ce soir à partir de 18h sur le boulevard de Grand-Case pour participer à cette magnifique fête culturelle et traditionnelle de Saint-Martin dans une ambiance conviviale typique. _Vx

