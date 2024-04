VISITE MINISTÉRIELLE : 17ème Conférence de Coopération Régionale Antilles-Guyane

Ce mardi 23, jusqu’à jeudi 25 avril 2024, débute la 17ème Conférence de Coopération Régionale Antilles-Guyane (CCRAG) pour la première fois sur le territoire de Saint-Martin. Pour l’occasion, Marie Guévenoux, la nouvelle ministre déléguée en charge des Outre-mer, sera présente pour inaugurer l’évènement.

Réunissant les présidents et représentants des Collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, cette conférence vise à échanger des informations sur les politiques et programmes de coopération conduits par l’État et par les COM. Au programme de ces trois journées intensives de la CCRAG 2024 qui accueille également les secrétaires généraux de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO), la Communauté caribéenne (CARICOM) et l’Association des États de la Caraïbe (AEC), 4 sessions de travail pour renforcer les synergies. Les thématiques choisies pour la CCRAG 2024 à Saint-Martin sont les enjeux géopolitiques de la Grande Caraïbe et l’intégration régionale des Collectivités Françaises des Amériques (CFA), la sécurité et les coopérations avec les environnements respectifs des CFA, les exportations et les échanges commerciaux dans la région, et les échanges culturels et linguistiques dans la Caraïbe et le Plateau des Guyanes. La 17ème CCRAG sera animée par l’ambassadeur chargé de coopération régionale dans la zone Atlantique, Roland Dubertrand. L’ouverture officielle se déroulera ce jour, à partir de 17h, en présence de Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des outre-mer dont cette visite sera la première sur le territoire de Saint-Martin depuis sa nomination. _Vx

Infos et programme complet : https://www.ccrag2024.fr

CCISM : Atelier Export au domaine de l’Anse Marcel

En marge de la 17ème conférence de coopération régionale Antilles-Guyane et co-organisée par Business France & les Team France Export (TFE) Antilles-Guyane, la CCISM organise une matinée dédiée au développement international et plus précisément à l’Export, ce mardi de 9h30 à 12h au domaine de l’Anse Marcel. Au programme, présentation des dispositifs nationaux pour appuyer vos démarches d’exportation, témoignages d’exportateurs, rencontres et échanges avec les ambassadeurs présents et le discours de clôture de la Présidente de la CCISM, Angèle Dormoy.

