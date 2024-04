ÉVÈNEMENT : Toute dernière fête au Roxxy Beach ce samedi 27 avril

Les portes de cet établissement incontournable de Saint-Martin se refermeront pour de bon le 30 avril prochain. Mais ça n’empêchera pas l’équipe du Roxxy Beach de vous concocter une sortie de scène inoubliable avec la ‘Final Sunset Party’ de ce samedi 27 avril.

À partir de 17h ce samedi, alors que le soleil se couchera doucement à l’horizon, le Roxxy Beach de Simpson Bay vous propose une fête d’adieu mémorable, afin de rendre hommage aux moments merveilleux passés dans cet endroit au cadre idyllique, véritable foyer de mélodies et de souvenirs à jamais gravés dans le cœur de beaucoup. Au programme de la ‘Final Sunset Party’, l’excellent Cédric Gervais, DJ français résidant à Miami à la renommée internationale qui se produira pour la 1ère fois à Saint-Martin. Devenu prophète aux États-Unis alors qu’il est encore inconnu en France, Cédric Gervais s’est forgé une réputation impeccable avec ses remixes pour Katy Perry, Willy Moon ou Florence and the Machine.

L’artiste qui maîtrise les platines avec précision obtient en 2014 un Grammy Award pour son remix de « Summertime Sadness » de Lana Del Rey, le propulsant sur la scène internationale. Cédric Gervais sera aux manettes de la ‘Final Sunset Party’ du Roxxy Beach ce samedi pour le plus grand plaisir des mélomanes et habitués des lieux. Pour chauffer le public, comptons sur le talent de Mister Perfect, Mister T et Phil Conti. Si le Roxxy Beach a tenu à organiser une dernière grosse fête digne de ce nom le samedi soir, ses derniers jours d’activité ne manqueront pas d’être remarqués : transats gratuits sur la plage, réduction sur les cabanas, tarifs spéciaux sur les vins et liqueurs, l’équipe tient à remercier et récompenser la clientèle régulière pour leur fidélité en leur proposant des conditions exceptionnelles jusqu’au 30 avril. Dès aujourd’hui, profitez de l’Appreciation Month tous les soirs de 17h à 20h avec des bouteilles de vin à 25$, les cocktails spéciaux ‘deux pour un’ à 6$ et des tapas sortis de cuisine à 10$ pour un Happy Hour de 3h comme jamais proposé auparavant. Ce jeudi 25 avril permettra aux impatients de se chauffer avant samedi soir avec le « Thirsty Thurdays » dès 18h avec une musique signée DJ Alex et Boka. Les jours suivants offrent un programme tout aussi excitant, n’hésitez pas à consulter la page du Roxxy Beach pour en profiter jusqu’au bout, dans l’esprit de fête typique de cet endroit qui nous manquera à tous. _Vx

Infos : Instagram – roxxybeach.sxm

Réservations préventes (30$) pour la ‘Final Sunset Party’ de samedi :

+1 (721) 520-2001

reservations@roxxybeach.com

