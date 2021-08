Insolite / Un aller simple pour le commissariat

Un homme en état d’ébriété a été arrêté à l’aéroport Juliana alors qu’il tentait de monter dans un avion.

«Boire ou monter dans un avion, il faut choisir»… Un slogan publicitaire qui aurait pu éviter des désagréments à un passager qui s’apprêtait à quitter l’île. Le 16 août 2021, vers 13h25, les forces de polices de Sint Maarten ont arrêté un homme en état d’ébriété qui souhaitait embarquer sur un vol à l’aéroport international Princess Juliana. Du fait de son état, il a été immédiatement interpellé et transporté jusqu’au poste de police de Philipsburg. Après avoir profité de l’hospitalité des autorités de Sint Maarten et recouvré ses esprits, l’homme a finalement été condamné à une amende et remis en liberté.