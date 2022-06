Fête de la Musique 2022 : l’Office de Tourisme remercie les artistes, commerçants et partenaires !

Mardi 21 juin, le centre-ville a vibré au rythme de la Fête de la Musique. L’Office de Tourisme, à l’initiative de l’événement, tient à saluer la mobilisation de tous les acteurs.

Afin de dynamiser le cœur de Marigot, l’Office de Tourisme avait organisé sa première Fête de la Musique en conviant de nombreux artistes et les chorales scolaires tout au long de la journée. Sur la rue du Général de Gaulle, devenue piétonne pour l’occasion, plusieurs programmes de musique et de danse se sont succédés face aux passants ravis qui ont pu participer au jeu « La Roue de la Musique» et gagner des lots dans les commerces partenaires de Marigot et de la Marina Royale. L’Office de Tourisme tient tout particulièrement à saluer la mobilisation de ces commerçants qui ont joué le jeu à 100% en offrant des cadeaux et en proposant des défilés de mode.

Jusqu’à la tombée du jour, tous ont fêté la musique dans une bonne ambiance, inaugurée avec l’hymne de Saint-Martin « O Sweet Saint-Martin’s Land » interprété par la chorale de l’école primaire Elie Gibs. Des enfants qui ont chanté avec le cœur, aux musiciens, animateurs, danseurs et chorégraphes, tous ont fait de cette Fête de la Musique une belle journée. Clou du spectacle : le flashmob surprise à 18 heures pour clôturer l’événement, créant un bel enthousiasme auprès du public.

L’Office de Tourisme se félicite de cette initiative car elle a permis de créer une vraie dynamique au cœur de Marigot, en valorisant les acteurs économiques du centre-ville ainsi que les nombreux talents que compte notre territoire. L’événement devrait être reconduit l’année prochaine et prendra en compte les retours constructifs de tous les acteurs impliqués dans la manifestation pour perfectionner ce rendez-vous populaire et fédérateur.

L’Office de Tourisme tient à remercier très chaleureusement le public venu apprécier cette Fête de la Musique, ainsi que tous les artistes qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour la réussite de cette journée : les chorales de l’école primaire Elie Gibbs, du Collège Soualiga, des classes de Seconde et de Première du lycée Robert Weinum et de la classe de Terminale du lycée Professionnel Daniella Jeffry, Tamillia Chance (chanteuse), Eolia Ada (chorégraphe), Deyon Bovel (chorégraphe), Peggy Oulerich (chorégraphe), Ricky da Fox (animateur), Deejblack boy (sonoriste et DJ).

L’Office de Tourisme adresse également un très grand merci à l’ensemble des partenaires qui ont largement contribué au succès de cette journée.

48 vues totales, 48 vues aujourd'hui