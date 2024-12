MICRO-TROTTOIR : Et vous, quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année ?

Parce que 2025 est au coin de la rue, nous nous demandons tous ce que nous réserve cette année pleine de nouvelles opportunités ! Alors, quelles résolutions vous rapprocheraient d’une année réussie ?

Sue (retraitée) : Je ne suis pas du genre à me fixer des objectifs bien définis en début d’année. J’ai arrêté de croire à ces choses-là quand j’ai vu que ça ne fonctionnait pas. Je crois que je vais essayer de faire de mon mieux pour traverser cette année paisiblement et continuer à voyager. Mais s’il y a une chose que j’aimerais faire cette année, c’est apprendre à conduire une voiture automatique. Oui, ça, je veux bien !

Josué (paysagiste) : J’ai 20 ans et je viens d’obtenir mon diplôme de paysagiste. Alors, j’aimerais rapidement trouver un travail dans l’aménagement des espaces extérieurs. Décrocher un emploi pour la nouvelle année serait un bel accomplissement ! J’aimerais aussi passer mon permis voiture, c’est indispensable pour être indépendant. Et si je peux ajouter une dernière chose, je vais tout faire pour pouvoir m’acheter une voiture.

Sonia (commerçante) : Je voudrais me mettre au sport et arrêter de fumer cette année. Je compte aussi profiter pleinement de ma famille et des gens que j’aime. C’est le plus important. D’ailleurs, j’aimerais quitter Saint-Martin pour me rapprocher des miens qui habitent loin d’ici. Il faudrait que je prépare mon départ pour qu’on puisse tous se retrouver et partager l’amour qu’on a les uns pour les autres.

