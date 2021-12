METEO : Les trois prochains mois seront «anormalement secs »

A la sortie d’une saison des pluies anormalement sèche s’annonce maintenant une saison sèche elle aussi anormalement sèche, indique Météo France.

«La température de l’océan Atlantique en amont de nos îles et la subsidence forcée en altitude influencent le temps pour ces prochains mois. Ils sont défavorables aux précipitations durant le prochain trimestre. Elles devraient donc être normales à légèrement plus sèches sur la Guadeloupe, et encore plus sèches en se rapprochant des îles du Nord», explique Météo France qui précise également que les températures seront «normales à très épisodiquement légèrement plus chaudes » jusqu’au mois de février.

La période septembre octobre-novembre 2021 est l’une des plus sèches des 70 dernières années. En septembre et octobre, Saint-Martin a enregistré un déficit en précipitation de l’ordre de 20 %. En octobre, il est tombé 98 mm de pluie contre 156 mm en 2020 et 102 mm en 2019. En septembre, il est tombé 68 mm de pluie contre 60 mm l’année passée et 102 il y a deux ans.

(soualigapost.com)