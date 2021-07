Deux ateliers de prévention aux risques cycloniques mis en place par les Compagnons Bâtisseurs

Les Compagnons Bâtisseurs s’entourent de l’adjudant Justin Gibbs pour proposer, courant de la semaine prochaine, deux sessions d’atelier de sensibilisation aux risques cycloniques.

Implantés dans l’urgence post-Irma depuis 2018 à Saint-Martin, les Compagnons Bâtisseurs se sont donnés pour mission d’accompagner les habitants en grandes difficultés dans la résolution de leurs problèmes de logement et travaillent avec les acteurs locaux au quotidien en vue d’améliorer la qualité de vie de la population dont l’habitat est détérioré. La saison cyclonique s’installant doucement, les Compagnons Bâtisseurs poursuivent également leur devoir de prévention auprès du peuple saint-martinois afin de se préparer au mieux au passage d’un ouragan. Le premier atelier aura lieu le mardi 13 juillet prochain sur le parking de l’école Jérôme Beaupère à Sandy Ground. Quant au second atelier, il aura lieu le jeudi 15 juillet à l’atelier situé Résidence La Palmeraie (Bâtiment 8) à Quartier d’Orléans. Chaque atelier est gratuit et ouvert à toutes et à tous. Le port du masque est obligatoire. _Vx

Informations supplémentaires : 06 90 43 11 11