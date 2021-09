Sam devrait passer au stade d’ouragan ses prochaines 24h

La tempête tropicale Sam était située à quelque 2 800 km à l’est de Barbade en fin de matinée. Elle se déplace vers l’ouest à une vitesse de 26 km/h.

«Ce phénomène évolue sur des eaux chaudes, dans une atmosphère humide et avec un faible cisaillement de vent. Par conséquent, il devrait continuer de se renforcer progressivement jusqu’au stade d’ouragan puis ouragan majeur d’ici dimanche», indique Météo France. En effet, le national hurricane center prévoit que Sam passe au stade cyclone aujourd’hui et devienne un ouragan majeur (au moins catégorie 3) dans la nuit de samedi à dimanche.

«En se rapprochant de l’arc antillais, le cyclone devrait prendre une trajectoire de plus en plus orientée vers le nord-ouest et se rapprocher des Antilles entre mardi et jeudi. A cette échéance, il n’est pas exclu une trajectoire plus sud que celle renseignée jusque maintenant», convient Météo France.

Sam est encore trop loin pour que le NHC précise son cône de trajectoire au niveau de la Caraïbe. Toutefois, le site météo-tropicale publie une carte des estimations des trajectoires révisées régulièrement, et la plupart font passer le phénomène au nord est de l’arc antillais.