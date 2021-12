Lutte contre la précarité menstruelle : l’Etat soutient Alefpa Le Manteau

L’association Alefpa Le Manteau n’apporte pas uniquement qu’une aide alimentaire aux personnes en difficulté à Saint-Martin ; elle participe aussi à la lutte contre la précarité menstruelle.

Elle aide ainsi les femmes qui sont dans la rue ou qui sont hébergées au sein du centre de l’association, en leur distribuant un package comprenant plusieurs produits hygiéniques (serviettes, savon, tampons, etc.).

«La précarité menstruelle représente un enjeu sanitaire, en témoignent les risques posés par le renouvellement insuffisant de protections ou l’usage de produits non adaptés qui peuvent entraîner des infections ou mener au syndrome du choc toxique», convient l’Etat qui a voulu apporter une dimension territoriale à la lutte contre la précarité menstruelle. Ainsi il a signé des conventions avec des associations localement.

Il a lancé un appel à projets et trois structures dont une à Saint-Martin (dont Alefpa Le Manteau) ont été sélectionnées par la préfecture de Guadeloupe qui a accordé une enveloppe globale de 82 000 euros. «Ces aides prennent toute leur importance au regard des crises successives que nos îles traversent et dont les répercussions en termes de précarisation économique et sociale sont majeures », commente la préfecture.

(soualigapost.com)