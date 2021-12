Education : Construction du collège 600 de Quartier d’Orléans : la collectivité lance son appel d’offre

La Collectivité de Saint-Martin a publié le marché public de construction du futur collège 600, le vendredi 10 décembre dernier, sur la plateforme Marchés Sécurisés.

Ce chantier est cofinancé par l’Europe, l’Etat et la Collectivité pour un montant global de 14.6 millions d’euros :

– 10.2 millions financés par le fonds FEDER européen

– 3.15 millions par l’Etat

– 1.28 million par la collectivité.

Cette réalisation consiste à la construction et l’extension du collège La Roche gravée de Moho du quartier d’Orléans. Cette nouvelle structure disposera de 600 places et comprendra des salles de classe, un gymnase et un dojo, un pôle administratif, un pôle de maintenance et un restaurant scolaire.

Les offres peuvent être déposées sur le portail sécurisé : www.marches-securises.fr

Le traitement des offres et les questions sur la consultation se font exclusivement sur le site Marchés Sécurisés, conformément à la législation en vigueur.

Date de clôture de l’offre: Le 18 février 2022.

Pour pouvoir remettre une offre, chaque candidat doit participer à une visite du site obligatoire.

L’inscription à la visite doit se faire au plus tard le 4ème jour ouvré avant la date de visite figurant sur l’appel d’offre, directement sur le site www.marches-securises.fr

Les visites sont programmées comme suit :

– lundi 20 décembre 2021 à 9h30

-mardi 11 janvier 2022 à 9h30

-mardi 25 janvier 2022 à 9h30

Le collège 600 est l’un des 5 grands projets de développement portés par la Collectivité et déjà budgétisés, avec le collège 900 de la Savane – Le centre culturel de Concordia – Le centre aquatique de la Savane et l’aménagement terrestre du Front de mer de Marigot.