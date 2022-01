MERCI – THANK-YOU – GRACIAS

Le Club SXM MotoCross tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite du « Race Day 3 », organisé le dimanche 16 janvier dernier au MotoCross Park de Bellevue.

“ Nos remerciements s’adressent aux nombreux bénévoles présents pour s’occuper de la restauration et de la boutique du club, aux commissaires en charge de la sécurité, à la préfecture pour son autorisation quant à l’organisation de la manifestation, aux secouristes toujours prêts à intervenir en cas de besoin, aux partenaires qui soutiennent le club tout au long de l’année, aux pilotes qui répondent toujours présent à l’appel des organisateurs et enfin à tous les passionnés de sports mécaniques de Saint-Martin, de plus en plus nombreux à chaque événement organisé par le Club SXM MotoCross !”

> Rendez-vous désormais le 20 mars prochain au MotoCross Park de Bellevue pour de nouvelles sensations fortes !