Course relais : Resolution Run 2022, à vos baskets ! 

Rien de tel qu’une course relais pour démarrer du bon pied cette nouvelle année 2022 et d’éliminer les petits excès amassés lors des fêtes de fin d’année. Les joggeurs se retrouveront du côté hollandais de l’île pour la Resolution Run 2022 ce samedi 22 janvier.

La course se déroulera en équipe et de nuit pour bénéficier d’un maximum de fraicheur.

Et pour pimenter l’effort, les déguisements sont les bienvenus et même fort attendus ! Un prix sera d’ailleurs décerné à l’équipe qui fera preuve d’audace et d’originalité vestimentaire. Différentes catégories sont représentées : les enfants (moins de quatorze ans), les juniors (entre quatorze et dix-huit ans), les adultes (plus de dix-huit ans), les séniors (plus de cinquante ans). Sans oublier les équipes d’entreprise (y compris les forces de l’ordre), les équipes entièrement féminines et les équipes de club sportif. Le départ se donnera donc ce samedi 22 janvier à 10 heures depuis le Taloula Mango’s sur le Boardwalk de Philispburg. Pour l’itinéraire de la course à proprement parler, chaque équipe, qui devra être constituée d’au moins une femme ou une fille pour chaque catégorie, arpentera le boardwalk dans un sens puis dans l’autre pour revenir au point de départ, le Taloula Mango’s. La distance totale de ce circuit de course relais est de deux kilomètres par participant·e. Le rendez-vous préparatif est donné à 19h au Taloula Mango’s juste avant la course pour tous les coureurs afin de récupérer leurs numéros de dossards et les relais qui passeront de main à main jusqu’à la ligne de départ. Pour s’inscrire, cela se passe en ligne via un formulaire à remplir sur la page Facebook de Tri-Sport. _Vx

Infos : +1 721 527 40 83 sandyoffringa@gmail.com