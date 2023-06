LOGEMENT SOCIAL : Inauguration de la Résidence Amélie

Située sur les hauts de Concordia, cette nouvelle construction réalisée par SIKOA, groupe Action Logement, est pourvue de huit logements intermédiaires avec quatre T2 et quatre T3 inaugurés par les officiels ce lundi 5 juin 2023.

La résidence Amélie, dont la date de livraison est prévue dans un mois pour un budget total de 1.489.537,16€, a été inaugurée ce lundi en présence de Louis Mussington, président de la Collectivité et son vice-président, Alain Richardson, ainsi que des représentants de SIKOA, de l’Agence de Réhabilitation et de Construction Sociale (ARCAVS) et du MEDEF. Après avoir coupé le ruban, la délégation a visité les lieux de cet immeuble d’habitation collectif de qualité. La réalisation architecturale bénéficie de matériaux et d’installations en faveur de l’économie d’énergie, tels que des panneaux solaires, des aérations et ventilations naturelles, sans oublier une pièce anticyclonique. Doté d’une douche italienne et d’une cuisine équipée, chaque logement est traversant et prolongé par une grande loggia avec une vue dégagée et une exposition aux vents dominants. Les T2 de 43m2 au rez-de-chaussée se voient proposés des jardins privatifs pour un loyer de 611€ par mois. Les T3 de 63m2 sont situés au 1er étage sous forme de duplex avec un loyer mensuel de 950€. Les futurs résidents aux ressources limitées seront sélectionnés par SIKOA selon des critères spécifiques avec un quota pour les salariés. Pour Thierry Romanos, président de SIKOA, le groupe Action Logement a une réelle volonté d’une installation pérenne sur le territoire de Saint-Martin afin de « penser ensemble la redynamisation des villes et de l’emploi en favorisant des logements sociaux de qualité ». _Vx

