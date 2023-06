HANDICAP : La CCISM renouvelle son partenariat avec AGEFIPH Antilles-Guyane

Ce 3 juin dernier, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) a signé le renouvellement de la convention entre la Maison des Entreprises et l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

En 2021, Marie Martin, chargée de formation à la CCISM, a exprimé le souhait que la Maison des Entreprises s’engage davantage sur la question du handicap. Portant d’un constat qui soulignait le manque de visibilité et de sensibilisation sur l’emploi des personnes en situation de handicap, que ce soit du côté des employeurs ou celui des salariés, la CCISM s’est alors associée, en 2022, à l’AGEFIPH, chargée de soutenir le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap en proposant des services et aides financières pour les entreprises et les personnes. Ce samedi 3 juin, Aymeric Chemin, chargé d’Études et Développement et des relations entreprises et partenariats Antilles-Guyane à l’Agefiph s’est réjoui de prolonger ce partenariat avec la CCISM pour permettre à tous d’accéder à leur offre de services : « Il nous semblait important d’avoir une présence à Saint-Martin ». Angèle Dormoy, présidente de la CCISM qui demeure donc un point relais AGEFIPH sur le territoire, et Aymeric Chemin ont ensuite procédé à la signature de la nouvelle convention qui englobe des solutions pour l’emploi des personnes en situation de handicap. _Vx

252 vues totales, 252 vues aujourd'hui