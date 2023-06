Art For Science organise son premier dîner de charité ce 8 juin à la Samanna

L’association Art For Science portée par Mélanie Dal Gobbo organise pour la première fois un dîner de charité au restaurant l’Oursin de la Samanna ce jeudi 8 juin à 18h30 avec un menu signé par le chef doublement étoilé au Michelin, Marcel Ravin, et la mise en vente d’œuvres d’art créées par des artistes saint-martinois.

Art For Science mène depuis 2019 trois combats autour des bienfaits de l’art sur le cerveau : défendre et raconter les pouvoirs du cerveau de chacun, révéler que l’art est une source de stimulation cérébrale, protéger et aider les chercheurs qui luttent, avec ou sans médicaments, contre les tumeurs cérébrales des adultes et des enfants. Forte d’un partenariat avec le prestigieux Hôtel La Samanna du groupe Belmond situé à Terres Basses, l’association reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lance donc son premier gala de charité ce jeudi 8 juin au restaurant l’Oursin dont l’objectif est double : collecter des dons grâce à la billetterie du dîner qui aideront à lancer le programme d’Art For Science Kids & Young à la rentrée et mettre en lumière les œuvres d’art des artistes saint-martinois le temps d’un repas dont le menu concocté par Marcel Ravin réveille instantanément les papilles : patate douce enflammée, oursin & crevettes royales, côtelettes de porc ibérique, poisson colombo ou encore vacherin à la goyave. Au cours de la soirée, chaque œuvre exposée sera mise en vente à un prix fixe. Cette fois, pas de vente aux enchères, le premier acquéreur à se manifester remportera la création qui sera présentée et décrite par l’équipe d’Art For Science et les artistes saint-martinois eux-mêmes.

Lors de ce grand dîner caritatif dont le prix du menu 2 étoiles est fixé à 295€, le public pourra en apprendre davantage sur l’impact de l’art sur le cerveau et comment l’art peut aider à combattre la douleur, la pauvreté et d’autres combats. Le nombre de places pour assister à la soirée de charité d’Art For Science est limité à 50 personnes, ne tardez donc pas à vous inscrire via le lien ci-dessous afin de vivre cette expérience artistique et gustative unique, pour une cause aussi belle que juste. _Vx

Infos : https://www.artforscience.eu

Pour s’inscrire au dîner de charité : https://urlz.fr/lZqD

