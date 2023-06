ÉVÈNEMENT NAUTISME : La Fête de la Mer revient les 17 et 18 juin 2023

Le rendez-vous incontournable des amoureux du nautisme se tiendra les 17 et 18 juin prochains sur la plage de Grand-Case de 9h à 17h. Pour cette douzième édition, l’association Métimer réserve une pléthore d’activités et de découvertes au public.

Avec de nombreux opérateurs nautiques présents à titre bénévole, la Fête de la Mer 2023, en partenariat avec la Direction de la Mer, l’Office de Tourisme et la Collectivité de Saint-Martin, propose à la population des activités de sport nautique à des prix attractifs : jet ski, bouée tractée, wake board, trois catamarans dont l’Arawak, donut boats, kayak, bateau moteur, paddle, voile légère, tout est réuni pour que les deux journées soient mémorables. Plusieurs nouveautés se greffent à la douzième édition de cet évènement tant attendu : la zone d’accueil et d’inscriptions sera piétonne devant les lolos de Grand-Case afin d’offrir un confort sécuritaire à la population. En élargissant ce périmètre, Métimer a lancé une invitation à la SNSM qui tiendra un stand d’information pour celles et ceux qui seraient intéressés de rejoindre les femmes et les hommes engagés bénévolement dans la cause du sauvetage en mer. Des démonstrations seront organisées en exercice grandeur nature près de la plage afin d’observer au plus près les méthodes utilisées par la SNSM en cas d’intervention.

Également au programme, la course de paddle dimanche matin par des compétiteurs venus spécialement de Saint-Barthélemy. Cette compétition est ouverte aux utilisateurs confirmés de l’île (voir infos). La régate officielle de FFVoile, dernière course du championnat des Îles du Nord dans la catégorie 14RS avec des dériveurs doubles, aura lieu le même jour. La manifestation organisée par l’association de Friar’s Bay Saint-Martin Voile pour Tous accueillera les grands finalistes avec la visite de compétiteurs de Sint Maarten.

Et enfin, les mini-olympiades de paddle et de kayak avec un défi inédit de joutes sur paddle où les participants devront tenter de faire tomber leur adversaire à l’aide d’un bâton gonflable d’1m50. Pour récompenser les sportifs, de nombreux lots seront attribués grâce à la générosité des commerçants de Grand-Case sous forme de vouchers pour, par exemple, un dîner au restaurant, un stage de premier secours ou encore une location de paddle ou de kayak. Le grand retour des bateaux Rhyno après 6 ans d’absence complète le programme chargé. Ainsi que la présence de Scoobitoo et d’un bateau de 82 pieds qui vient d’arriver à Saint-Martin que le public pourra visiter en profitant des petites attractions autour comme la baignade des enfants encadrée par un surveillant diplômé BNSSA. Dimanche, l’association Soualika donnera une heure de prestation de danse pour clôturer dignement la Fête de la Mer 2023. _Vx

Infos : 06 90 88 99 09

https://metimer.fr

792 vues totales, 146 vues aujourd'hui