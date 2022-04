ASSOCIATION : Retour sur le chantier solidaire organisé par Les Compagnons Bâtisseurs

Vendredi dernier, un chantier solidaire fut créé à Quartier d’Orléans dans le cadre du projet « Les Colles de La Route » pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière. Revenons sur cet évènement.

Si ce sont les Compagnons Bâtisseurs qui ont organisé cette initiative qui s’adressait aux enfants de 3 à 16 ans, c’est en faveur de l’Association des Centres Français de Quartier (ACFQ), qui en est l’instigatrice. Le public visé, enfants en cours de scolarité ou non et adultes, dont ceux en apprentissage du français comme langue étrangère, s’est montré curieux mais timide à participer à cette action de sensibilisation à la sécurité routière. L’Association des Centres Français de Quartier conduit des projets de participation citoyenne en développant une culture commune et en invitant au partage des compétences dans un but de succès commun. Les Compagnons Bâtisseurs n’ont donc pas hésité à s’associer à cette dernière pour développer cette nouvelle action qui a pris place sur un ancien terrain de basket situé à Quartier d’Orléans, au sein des résidences salines et palmeraies de la Semsamar, qui avait donné son accord pour offrir une seconde vie à ce terrain. Acteur majeur sur le territoire depuis 2018, les Compagnons Bâtisseurs sont sur tous les fronts en matière de chaîne de solidarité, que ce soit au travers de leurs ateliers ou de ce chantier solidaire. Bricolage, rénovation de l’habitat, amélioration d’un logement, décoration, l’association des Compagnons ne cesse de se réinventer, toujours au service de l’autre, dans l’échange, le partage et la communion. C’est en début de matinée qu’a débuté la création du chantier de sécurité routière, le vieux terrain de basket s’est transformé en quelques heures, avec de l’huile de coude, de la bonne humeur et du travail d’équipe, en piste cyclable routière qui ne tardera pas à accueillir les habitants du quartier et leur deux-roues. Si le gros du travail a été réalisé lors de cette journée, il reste encore des choses à effectuer pour terminer le chantier, l’appel aux bénévoles est lancé. Comme Sandy Ground, Quartier d’Orléans fait partie des zones classées prioritaires de la Politique de la Ville, la solidarité est d’autant plus de mise dans chacun d’entre eux. Les Bricos du Cœur ont couvert l’intégralité des frais liés au matériel nécessaire à la réalisation de ce projet « Les Colles de La Route » qui permettra à l’ACFQ de continuer son travail d’animation auprès des jeunes et de la population de Quartier d’Orléans. _Vx

Infos : 06 90 18 91 31

