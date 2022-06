LITTERATURE : Milouse Grandin lauréate du prix littéraire Robert Romney ! 

La remise du prix littéraire Robert Romney a eu lieu jeudi dernier au LEGT Robert Weinum en présence du vice-recteur, Michel Sanz, du proviseur, Olivier Saunier et de son adjoint, des membres du jury présidé par Miranda Arnell, des 22 élèves qui ont pris part au concours accompagnés de leurs parents et de leur professeur Charlésia Baray, d’autres enseignants et membres de la communauté scolaire and last but not least de l’auteur du roman « Big Rock ».

Jeanéliya Fertil Lake, la gagnante de la 1ère édition a retracé avec brio le parcours de Robert Romney laissant place à la découverte d’un court-métrage mettant en scène l’idylle des deux principaux protagonistes de l’œuvre préalablement étudiée et réalisé par les élèves eux-mêmes.

L’émotion déjà palpable a atteint son paroxysme lors de la lecture de la production écrite de la lauréate Milouse Grandin. La gagnante a su respecter une consigne où il fallait allier deux types de texte, le récit et l’épistolaire, tout en sublimant la langue de William Shakespeare. Née à Saint-Martin de parents créolophones, Milouse n’a pas manqué de remercier tous ses professeurs d’anglais de collège et de lycée tout en adressant un clin d’œil à son école Émile Choisy.

Le niveau atteint par les lycéens en langue anglaise a, une année de plus, nourri des oreilles attentives faisant la fierté d’une école de la République française où diversité linguistique et culturelle estampillent un territoire unique en son genre, Saint-Martin.

