SANTE : 437 personnes vivent avec le sida à Saint-Martin

Lundi a débuté la semaine caribéenne du dépistage du VIH. Jusqu’à samedi, les acteurs engagés dans la promotion de la santé sexuelle et partenaires du COREVIH Guadeloupe/ Saint-Martin/Saint-Barth sont mobilisés auprès de la population qui souhaite se faire dépister, s’informer sur les enjeux du dépistage et la prévention.

«Le dépistage est un outil majeur de la riposte contre l’épidémie VIH/Sida. Notre région Caraïbes reste la 2e région du monde la plus touchée par la pandémie du VIH/Sida »,

indique le COREVIH, le comité de coordination régionale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH.

A Saint-Martin selon une étude du COREVIH menée en 2020, 437 personnes vivent avec le sida, dont 233 femmes et 204 hommes. 8 patients ont été dépistés en 2020 à Saint-Martin, cinq femmes et trois hommes. L’âge moyen est de 45 ans, 49 ans pour les femmes et 33 ans pour les hommes. Deux patients ont été dépistés à un stade tardif de la maladie.

En 2018 et 2019, le nombre de nouveaux dépistés était de 15 et 13. Le nombre de personnes vivant avec le sida à Saint-Martin est aussi en baisse. En 2019, le COREVIH avait recensé 474 personnes contre 523 en 2013. (soualigapost.com)

