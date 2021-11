Culture : Trois journées commémoratives du Saint-Martin’s Day organisées au Lycée Professionnel Daniella Jeffry

A l’initiative de Laurence Vallette et Elisabeth Chamodon, trois journées commémoratives du Saint-Martin’s Day ont été organisées avec les élèves du Lycée Professionnel Daniella Jeffry.

Cette fête, chaque 11 novembre, est l’occasion d’évoquer l’histoire et la culture de notre île, souvent peu ou mal connues.

Alors, pourquoi ne pas profiter de ce moment festif pour contextualiser les enseignements d’Histoire du programme de Seconde ?

En effet, l’organisation d’animations pédagogiques (sorties et conférences) était, cette année, destinée à trois classes en section européenne, les Secondes « Métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie » et « Métiers de la Relation Clients ».

L’idée nous est venue en réfléchissant à la contextualisation de notre 1ère séquence d’Histoire : « L’expansion du monde connu (XVème- XVIIIème) » et, plus précisément la découverte de l’île par Christophe Colomb qui lui donna son nom probablement en 1493, le jour de la Saint-Martin.

Aussi, ce projet répond à plusieurs objectifs pédagogiques :

– Un apprentissage interactif de nos élèves pour les sensibiliser à la culture de notre territoire et à l’envie d’apprendre ;

– Une intégration du multilinguisme (français, anglais et espagnol) pour les ouvrir vers des horizons élargis au reste du monde ;

– L’acquisition de connaissances pour les aider à construire leur propre identité caribéenne et se sentir valorisés ;

– Une cohésion de classe pour ces primo-entrants au Lycée Professionnel autour d’un projet stimulant.

Ainsi, nous avons souhaité qu’ils soient les acteurs de leur formation, notamment au cours des deux sorties pédagogiques qui ont ouvert cette période le lundi 8 novembre au matin et pour lesquelles ils ont dû procéder à des recherches :

Une randonnée au Mont des Accords puis à Spring, sur les hauteurs de Concordia pour laquelle les élèves de Seconde MRC 1 et 2 ont travaillé sur la présentation de la sucrerie de Spring et du Traité de Concordia de 1648. Ils ont présenté les deux lieux historiques, à la façon d’un guide touristique, en français et en espagnol. Ces sites marquants rappellent le passé économique et politique de l’île.

Un circuit culturel au Fort Louis puis sur plusieurs points d’intérêt de Marigot pour lequel les élèves de Seconde MRH ont travaillé l’itinéraire et ont joué les guides touristiques pour leurs professeurs accompagnateurs, en français, anglais et espagnol. Au fort, ils ont également participé à une chasse au trésor pour trouver la copie d’un parchemin du XVème siècle (confectionné selon l’original), extrait du journal de bord de Christophe Colomb où la découverte de l’île de Saint Martin est mentionnée.

Puis, le mardi 9 novembre, les trois classes ont participé à une conférence de 2h, animée par M. Franz Gumbs, en français, sur l’histoire politique, économique et culturelle de Saint Martin, à la période post-colombienne.

Enfin, le mercredi 10 novembre M. Jay Haviser, archéologue de la partie hollandaise est intervenu en anglais sur l’histoire précolombienne de l’Arc Antillais, puis de notre île.

Nos deux conférenciers passionnés ont su tenir en haleine nos élèves tout au long de leurs prestations très documentées. Nous n’avons eu que de bons retours autant des élèves que de ceux d’entre vous qui ont pu y assister. D’ailleurs, nos élèves auront l’occasion de réutiliser ces connaissances au cours du programme d’Histoire durant toute l’année. En effet, St Martin est au cœur de cette période riche en évènements entre le XVème et le XVIIIème siècle et dont nos élèves en sont les fiers héritiers.

C’est pourquoi, grâce à l’enthousiasme de chacun d’entre vous et de nos élèves, nous souhaitons reconduire annuellement ce projet en suivant la chronologie du programme d’Histoire de la classe de Première en 2022 jusqu’en Terminale en 2023.

Nous vous solliciterons donc très certainement dans quelques mois et vous remercions pour votre soutien et votre participation.