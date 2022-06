Tourisme : L’Office de Tourisme en visite aux États-Unis pour optimiser le potentiel de séduction de Saint-Martin

Pour la première fois depuis 2018, l’équipe de direction de l’Office de tourisme de Saint-Martin était en voyage officiel aux États-Unis.

Du 6 au 12 juin, la délégation saint-martinoise a enchaîné les rendez-vous dans la métropole new-yorkaise afin de rencontrer ses partenaires et nouer de nouvelles relations avec des agences de voyages et des médias de premier plan. Saint-Martin tient à fidéliser et à innover pour une clientèle américaine dont l’intérêt est toujours grandissant en ce qui concerne l’art de vivre, la gastronomie et le dépaysement. Notre île a beaucoup à proposer en la matière et permet de multiplier les expériences en ce sens. La reprise des flux, depuis la réouverture des frontières et les bonnes tendances de 2022, confirment que la France demeure une destination prisée des Américains et en particulier Saint-Martin. L’équipe de l’Office de Tourisme, conduite par Valérie Damaseau, a pu s’entretenir avec PMG, son agence de représentation, au sujet des actions menées sur l’année 2022 et élaborer des plans stratégiques pour 2023. Ce déplacement s’inscrit sous la bannière de la collaboration car l’Office de Tourisme poursuit l’objectif de nouer des partenariats utiles et efficaces pour continuer à développer la destination. Ainsi, l’équipe a rencontré Jet Blue, compagnie aérienne à la stratégie compétitive, dans le but de mettre en place des promotions et des axes de croissance. Les présentations commerciales et les échanges avec plus de 70 agences de voyages et tours opérateurs ont permis à Saint-Martin de s’illustrer comme un produit attractif pour le marché américain avec de nombreuses propositions pour des voyages authentiques, originaux et complets. Le savoir-faire saint-martinois en matière de tourisme a suscité l’intérêt d’une dizaine de médias américains, de premier plan, comme Vanity Fair, Uptown Magazine qui sont venus assister à un déjeuner presse. L’occasion de rappeler, également, que le Festival de la Gastronomie aura lieu du 11 au 22 novembre 2022.Enfin, un rendez-vous avec Atout France, qui est l’opérateur national du tourisme qui défend les intérêts des territoires tricolores et accompagne le développement de l’offre touristique française a posé les bases des actions de marketing et de communication pour renforcer la visibilité de l’île aux États-Unis (grâce à son bureau américain). Atout France accompagne l’adaptation de l’offre touristique aux nouvelles attentes des visiteurs en matière de développement durable, de nouveaux services et de digitalisation. Tout ce dont Saint-Martin a besoin pour se démarquer et innover avec la clientèle américaine.

