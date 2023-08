Les mots du Doc’ : Les antibios en danger, notre santé va payer

Les antibiotiques sont des médicaments puissants qui ont révolutionné la médecine en permettant de traiter efficacement les infections bactériennes, sauvant des millions de vies. Cependant, leur utilisation excessive et inappropriée constitue un problème croissant dans le monde entier pour les hommes et l’écologie. Avec 700000 morts par an dues aux bactéries résistantes, la communauté scientifique considère que la sur-utilisation des antibiotiques, combinée au ralentissement de la découverte de nouvelles molécules, sera probablement l’un des défis majeurs du secteur de la santé au 21ème siècle.

Nous avons tous des restes d’antibiotiques dans les placards, on les garde au cas où: jusqu’à la prochaine infection urinaire, la prochaine angine du petit. Sauf que les restes de plaquettes périment, finissent dans la poubelle ou bien la quantité ne suffit pas, on en prend deux ou trois et ça ne marche pas.

Rappelons que dans la majorité des cas, les infections courantes (angine, rhume, gastro-entérite, bronchites etc… ) sont causées par des virus. Et les virus n’ont que faire des antibios!

Et quand bien même, il y aurait une bactérie à éradiquer, il faut le bon antibiotique, au bon dosage, pour la bonne bactérie, dans le bon organe et pour la bonne durée. Tous les antibiotiques n’ont pas la même efficacité et ne ciblent pas les mêmes choses et surtout le choix entre les antibiotiques n’est pas illimité.

Les risques de la (multi)résistance.

La résistance aux antibiotiques est considérée comme l’une des plus grandes menaces pour la santé mondiale. Elle compromet l’efficacité des traitements médicaux, prolonge la durée des maladies et entraîne une augmentation des complications et des coûts de santé. L’un des risques les plus préoccupants de l’abus des antibiotiques est le développement d’une ou plusieurs résistances (par des mutations génétiques) qui les rendent insensibles aux effets de l’antibiotique et sont beaucoup plus difficiles à traiter, voire impossibles dans certains cas. L’utilisation excessive d’antibiotiques perturbent aussi les bonnes bactéries présentes dans notre corps comme le système digestif ou le vagin. Lorsque ces bonnes bactéries sont détruites, cela perturbe l’équilibre naturel de notre microbiote, ce qui a des conséquences sur notre santé: diarrhées, mycoses, douleurs, baisse immunitaire. Les antibiotiques ne sont pas inoffensifs et peuvent causer des effets secondaires graves comme des réactions allergiques. Il est important de comprendre que les antibiotiques ne sont pas toujours la solution et que leur utilisation doit être basée sur une évaluation appropriée de la situation par un professionnel de la santé.

Impact global sur la biodiversité

L’abus des antibiotiques ne se limite pas seulement à notre santé, ils ont un impact sur l’environnement. On estime que la consommation d’antibiotiques dans le monde est de 100 000 à 200 000 tonnes par an. La consommation mondiale d’antibiotiques au seul bénéfice des humains a augmenté de 36% entre 2000 et 2010, augmentant de même les antibiotiques dans l’environnement car environ 50 à 80% des antibiotiques consommés sont directement excrétés par notre corps dans les systèmes d’élimination des eaux usées ou jetés dans les poubelles.

Ces contaminations des sols et des eaux peuvent avoir un impact négatif sur la faune, la flore et vont créer des résistances dans les écosystèmes, facteur de nouvelles épidémies résistantes.

La lutte contre le mésusage des antibiotiques est un défi majeur pour notre santé globale. Il est crucial de comprendre que ces médicaments doivent être utilisés de manière responsable, conformément aux recommandations des professionnels de la santé qui eux aussi doivent questionner les prescriptions.

Éviter l’automédication, terminer les cycles de traitement prescrits, rapporter les restes de médicaments aux pharmacies et sensibiliser le public sur l’importance d’une bonne utilisation des antibiotiques sont autant de mesures essentielles pour préserver l’efficacité de ces précieuses ressources médicales et protéger notre santé à long terme. _FS

