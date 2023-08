Dengue : la Guadeloupe et la Martinique classées en phase de risque épidémique

Selon le point épidémiologique diffusé le jeudi 10 août dernier par Santé Publique France, au cours des deux dernières semaines, la circulation du virus s’est étendue en Guadeloupe et en Martinique, poussant l’Agence Régionale de Santé à classer les deux îles en phase de risque épidémique. À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la situation reste relativement calme mais la vigilance est de mise.

En Guadeloupe, la circulation du virus de la dengue s’intensifie et reste particulièrement active dans les communes de Saint-François et de Trois-Rivières. 71 cas ont été confirmés, 15 sont passés aux urgences et 3 ont été hospitalisés, pour un total de 140 cas cliniquement évocateurs. Seules quatre communes de l’archipel n’ont pas recensé de cas confirmé de dengue depuis le début de l’année 2023. La propagation du virus persiste et se renforce en Martinique. Les zones affectées s’élargissent dans le sud mais aussi pour les communes du nord, notamment Schœlcher, où une dizaine de cas ont été confirmés. 79 cas ont été confirmés avec 18 passages aux urgences. 400 cas cliniquement évocateurs sont comptabilisés et 83 visites chez le médecin. Les communes qui enregistrent le plus grand nombre de cas sont les communes de Sainte-Anne (59 cas) et des Trois-Ilets (48 cas). Une part non négligeable des cas confirmés de dengue recensés sont néanmoins des vacanciers séjournant aux Antilles. Sur notre territoire, sept cas cliniquement évocateurs de dengue ont été vus en consultation médicale la semaine dernière contre quatre à Saint-Barthélemy, où deux cas confirmés ont été rapportés pour la même période. La phase 1 du Programme de surveillance, d’alerte et de gestion des épidémies de dengue est maintenue pour les îles sœurs. Les symptômes de la dengue sont la fièvre élevée et/ou les maux de tête et/ou les courbatures. En cas de symptômes, consultez un médecin et évitez la prise d’aspirine et d’anti-inflammatoires. Dans un communiqué de ce 17 août 2023, l’ARS souligne l’importance des gestes de prévention pour lutter contre la diffusion du virus : détruire les gîtes larvaires aux abords des habitations en se débarrassant des eaux stagnantes, vider les coupelles de vases et couvrir les citernes. Pour éviter de se faire piquer pas les moustiques, le port des vêtements longs est vivement recommandé, ainsi que dormir sous une moustiquaire et utiliser des répulsifs cutanés. L’objectif espéré de ces actions est de diminuer l’impact de la maladie sur la population et d’éviter de se retrouver en épidémie avec la survenue de cas graves nécessitant une hospitalisation. Ceci car la plupart du temps, le moustique qui vous pique est né chez vous. _Vx

Infos antenne ARS : 05 90 27 82 21

