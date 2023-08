La Fête de Sandy Ground marquée de grands discours

Ce mardi 15 août, la fête de Sandy Ground battait son plein au stade Albéric Richards. Après une matinée consacrée aux allocutions officielles, la célébration du quartier s’est poursuivie jusqu’en toute fin de soirée, dans une ambiance de fête et de rassemblement.

Les officiels et de nombreux habitants du quartier ont assisté à la cérémonie religieuse de 10h à l’église Apostolic Faith de Sandy Ground. Tous ont ensuite pris la direction du stade Albéric Richards, aménagé pour l’occasion, avec des tentes et des stands installés pour recevoir la population participant à la grande fête. Les discours officiels ont débuté en toute fin de matinée, laissant place à cinq orateurs en les personnes de Georges Richarsdon, créateur de l’association Sandy Ground on the Move Insertion (SGOMI), Cédric André, représentant du conseil de quartier de Sandy Ground, Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, Frantz Gumbs, député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord. Lors de son allocution, Georges Richardson a tenu à rappeler tout le potentiel du secteur de Sandy Ground, avec une forte volonté de le développer en appelant tout à chacun à placer sa confiance dans l’administration. Le président de SGOMI invite les officiels à nouer une relation pérenne au travers de réunions spécifiques au quartier afin d’identifier les problèmes et mettre en place des solutions vers une différence positive pour Sandy Ground, qui regorge, à juste titre, de talents. Louis Mussington a exprimé sa volonté de contrer le climat d’insécurité et de violence qui semble ronger le quartier de Sandy Ground, demandant à la population de ne pas céder au découragement et à l’intimidation. Les mesures tangibles prises par la Collectivité, ainsi que les autres discours, seront détaillés dans nos futures éditions. Tout comme la visite du grand îlet co-géré par l’association Nature is The Key. La Fête de Sandy Ground s’est poursuivie dans l’après-midi et la soirée avec un florilège d’animations : poésie par l’association Coffee and Soda Biscuits, animations pour les jeunes, initiation à la boxe, compétition de dominos et remise de prix sans oublier les performances musicales de JRT Boys & Extensive Band, Ciio he artist, YouryM, DJ Darian et Léwoz Gwoka qui clôturait les festivités. Cette édition 2023 de la Fête de Sandy Ground a une nouvelle fois rassemblé des centaines de personnes, enfants et adultes, au stade Albéric Richards, toutes fières d’honorer leur quartier. _Vx

