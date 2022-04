LOISIRS : Simba, le parc pour enfants que tout le monde attendait !

Ouvert en décembre dernier, cet espace de jeux et de rencontres situé à la Savane est inédit à Saint Martin. Les parents en rêvaient autant que les enfants, Camille l’a fait.

Maman d’un petit garçon de deux ans, Camille a vite réalisé le manque d’offre d’activités quotidiennes, qui soient à la fois ludiques, éducatives et collectives, pour les tout-petits. Elle a donc eu la brillante idée de créer un parc pour enfants qui serait non seulement un espace de jeux et d’interactions pour les bambins mais aussi un endroit de rencontres et d’échanges pour les parents. Après avoir eu l’opportunité d’avoir un terrain de 240m2 à la Savane, Camille s’est lancée dans l’aventure. Le parc Simba, qui tient son nom du célèbre lionceau, s’adresse aux enfants de 0 à 10 ans. Tout a été pensé pour l’épanouissement et l’amusement des minis, dans un cadre clôturé, sécurisé et recouvert d’herbe. Camille n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir une expérience magique aux enfants : trois cabanes pour des catégories d’âge différentes, trois toboggans, deux modules d’escalade, un trampoline, trois balançoires (plus deux pour les tout petits), piscine à boules, peluches, marelle, vélos, etc. Le coin pour les bébés promet de folles courses à quatre pattes mais douces pour les genoux grâce à l’herbe sur le sol, les peluches géantes ne manqueront pas de les câliner et les parcours de motricité Montessori assureront leur développement. Sans oublier les jeux d’éveil et les livres mis à disposition. Les parents ne sont guère oubliés dans le parc de Camille, plusieurs jeux les attendent comme le backgammon, les échecs, les dominos ou encore les cartes, les grands aussi ont le droit de jouer pendant que les petits s’amusent ! Dans le coin des adultes, un bar a été installé pour abreuver la soif des joueurs, jus frais, thé, café, tout y est. Si les anniversaires privés au parc Simba sont très prisés avec une décoration originale dont Camille a le secret, il ne faut pas d’occasion particulière pour s’y rendre. Camille invite les parents, les mamans seules ou les papas seuls qui ont des tout-petits, à venir au parc Simba le matin, ou après l’école avec les enfants plus grands, pour laisser les gamins se rencontrer pendant que les parents se relaxent ou découvrent l’atelier créations de Camille qui a de la magie dans les mains. Le parc Simba est ouvert tous les jours de 9h à midi et de 15h à 18h, fermé les lundis et mardis. Les tarifs sont plus qu’abordables vu le panel de jeux disponibles et l’ambiance apaisante de l’endroit : 10€ la demi-journée les mercredi, samedi et dimanche pendant les vacances et jours fériés (gratuité pour les parents), et 5€/h les jeudi et vendredi. On parle déjà beaucoup du parc Simba et les éloges ne font que commencer. _Vx

