Pétanque : « Le Trophée Norbert Luftman » organisé dimanche 24 avril au boulodrome de la Baie Nettlé

Pour la deuxième année, le club Cariboule organise ce dimanche 24 avril « Le Trophée Norbert Luftman » qui se jouera en doublettes formées sur le boulodrome de la Baie Nettlé. Les inscriptions se feront à partir de 9h15, le tirage des équipes à 9h45 et le lancé du bouchon à 10 heures.

L’engagement est de 10€ par joueur et de 15€ pour les non licenciés et non membres du club. Les boissons seront assurées par le Club et pour ceux qui le souhaitent un repas sandwich/BBQ vous sera proposé sur place. _AF

