MICRO-TROTTOIR : « Pourquoi avoir choisi Saint-Martin comme destination de vacances ? »

« On a commencé à venir dans les îles de la Caraïbe au début des années 2010 et étrangement, nous n’avions pas encore fait escale ici, à Saint-Martin. Puis c’est devenu comme un défi, de garder Saint-Martin comme toute dernière destination, comme si on gardait le meilleur pour la fin parce que, bon sang, on nous en a parlé de cette île, et en bien ! Je comprends mieux maintenant ce qu’on a pu nous dire, le côté atypique de l’île « coupée » en deux, même en vacances ici, il suffit de passer la frontière pour se sentir dépaysé. Et puis je suis une grande amoureuse de cuisine et la nourriture est délicieuse à Saint-Martin, les spécialités locales, la cuisine créole, il ne m’en faudrait pas plus pour revenir très vite, voire de m’y installer. » Christina – République Tchèque

« J’étais déjà venu avec un bateau de croisières il y a plusieurs années, mais nous ne sommes pas restés assez longtemps pour véritablement en profiter. Pour être complètement honnête, je n’avais aucune envie de remonter sur le bateau en fin de journée ! Il y a quelque chose avec cette île, elle marque, dans le bon sens, depuis ce jour-là, je n’avais qu’une envie, c’est de revenir. La vie et tout ce qui va avec ont retardé mon retour mais ça y est, j’y suis à nouveau et ça me rend vraiment heureux. J’aime le mélange des cultures, l’insouciance des personnes, et les gens sont tellement gentils. Vous méritez bien votre réputation de « friendly island » ! » Jamo – U.S.A.

« Ma famille voulait rester en Europe mais je rêvais de voyager dans les Caraïbes depuis tellement longtemps alors je suis venue sans eux. C’est un véritable choc culturel et thermique pour moi ! J’ai l’impression d’être dans une carte postale, avec les plages superbes et les couchers de soleil magiques. Venir ici me tenait particulièrement à cœur parce que je me souviens encore parfaitement bien des images diffusées sur la chaine d’informations après le passage d’Irma, ça m’a touchée alors que j’étais complètement étrangère à Saint-Martin jusqu’alors. On peut encore voir des traces de l’ouragan mais ça renforce l’âme de l’île à mes yeux. » Sofie – Danemark

« C’est un voyage un peu particulier pour moi, mon grand-père est saint-martinois. Il a rencontré ma grand-mère qui est américaine quand elle était en visite à Saint-Martin, ils sont tombés amoureux et elle est rentrée en Amérique avec mon grand-père dans sa valise ! Quand j’étais enfant, il me racontait plein d’histoires sur Saint-Martin en me promettant de m’y emmener un jour. On devait venir ensemble l’année passée mais ça n’a pas pu se faire à cause de la pandémie. Puis il est tombé malade… Si je suis là aujourd’hui, c’est pour lui rendre hommage et marcher dans ses pas. Je découvre Saint-Martin avec le sentiment d’en connaitre chaque recoin. Cet endroit est aussi beau que dans les mots de mon grand-père. » Joline – U.S.A.