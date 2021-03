COVID-19 : Forte baisse du nombre de contaminations en partie hollandaise en février

Le nombre de contaminations à la covid-19 a baissé de plus de moitié en février en partie hollandaise par rapport au mois précédent : 195 nouveaux cas ont été enregistrés (dont 15 la semaine dernière) contre 406 en janvier.

Depuis mars l’année dernière, 2 057 personnes ont été infectées en partie hollandaise dont la moitié l’a été entre novembre 2020 et janvier 2021. Les plus grands nombres de contaminations ont été enregistrés en décembre et janvier. Au 28 février, le nombre de cas actifs est de 30.

En février, 5 696 tests PCR ont été effectués au sein de la population sur un total de 19228. A l’aéroport Juliana et depuis la réouverture des vols internationaux en juillet, 2336 tests PCR ont été réalisés auprès des passagers dont 186 en février. Selon les bulletins sanitaires, aucun test PCR n’a été réalisé la semaine dernière. En revanche la campagne de vaccination a débuté.