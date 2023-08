Beach tennis : Bientôt les Championnats de France à Palavas

Le Friendly’s Summer Beach Tennis Tour 2023 se poursuit pour nos joueurs saint-martinois avec la 8ème et avant-dernière étape de la tournée estivale avant les Championnats de France à Palavas.

Encore une très belle étape sur la grande plage des libraires de Pornichet avec une organisation bien rodée de la Fédération française de Tennis et une superbe équipe de bénévoles attentionnés et dynamiques. Vendredi dernier, les jeunes ont bravé des conditions météo difficiles pour terminer le tournoi jeune U18. Les accompagnateurs et les parents supporters ont gonflé l’esprit de compétition des joueurs représentant les couleurs de Saint-Martin. Alexandre Thiant et son partenaire des CDF Shetone Covini (HBT GUA) remportent la médaille de bronze. Jules Lamort et Louis Bepoldin s’offrent la quatrième place. Le ciel a montré quelques accalmies pour les deux tournois Senior FFT BT 2000. En double dames, Amélie Thiant associée à Myrtille Koumba (BTM MAR) repartent avec la médaille de bronze. Un seul match perdu face à la paire Arnoult/Bodin qui remporte le tournoi. Laurence Delaporte associée à Dorothée Bénard (3B Réunion) se hissent à la 14ème place. En double messieurs, Alexandre Thiant et Shetone Covini atteingnent la 13ème place. Enfin, en FFT 250 double dames, Delphine et Cécile Martinez (TCISM KKO) accèdent à la 4ème place. En double messieurs, Jules Lamort et Quentin Finel (IDF) prennent la 6ème place. L’été aura été particulièrement intensif pour Jules Lamort (12 ans U14) et Amélie Thiant (15 ans U18), ils ont tous deux été sélectionnés par Jérôme Maillot, responsable FFT DTN Haut Niveau Beach Tennis et le staff fédéral (Rodolphe Boyeldieu, Ugo Quilici et Régis Courtois) pour participer au stage fédéral U14 U18 de 5 jours à Agen du 31 juillet dernier au 4 août 2023. Ces deux joueurs licenciés du Friendly Caribbean Beach Tennis auront tout donné pour améliorer leurs performances. Les meilleurs joueurs et joueuses adultes pro étaient également en stage à côté des jeunes espoirs U14 et U18. L’objectif de Jérôme Maillot est de guider la nouvelle génération vers le haut niveau et avoir les équipes de France les plus performantes possibles pour glaner encore plus de titres et de médailles. _Vx

