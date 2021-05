Vaccin contre la Covid-19 : 4,65 millions doses administrées dans la Caraïbe

Plus de 1,55 million de doses de vaccin contre le covid-19 ont été administrées dans la Caraïbe au cours des deux dernières semaines. Au total, 4,65 millions injections ont été réalisées.

C’est aux Bahamas, à Trinidad et à Saint-Barth que le rythme s’est fortement accéléré. A Saint-Barth, cela s’explique par l’ouverture du centre de vaccination à toute la population qui a permis 1200 injections en une semaine. Aux Bahamas et à Trinidad, même si le rythme a progressé, le nombre de doses administrées reste faible par rapport au nombre d’habitants, 8 % de la population ont reçu une première dose aux Bahamas, 3 % à Trinidad.

A Puerto Rico, à Grenade et à la Barbade, la vaccination a augmenté d’un tiers, à Saint-Martin de plus de 45 %.

A Bonnaire, huit habitants sur dix ont déjà reçu une dose de vaccin, six habitants sur dix à Puerto Rico, Anguilla et Curaçao, la moitié à Sint Maarten. Entre 30 et 36 % de la population ont reçu une première injection à Montserrat, aux îles vierges britanniques, Antigua et à la Barbade.

Les vaccins utilisés sont le Pfizer, l’AstraZeneca ainsi que les vaccins indien, chinois et russe.