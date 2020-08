Les locaux du pôle Solidarité et Famille fermés aujourd’hui pour être désinfectés

La Collectivité de Saint-Martin informe le public de la fermeture exceptionnelle ce lundi 17 août des services de la Délégation Solidarité et Familles (pôle social), située à Concordia après qu’un agent a été diagnostiqué positif au Covid19 et placé en confinement à son domicile.

La Collectivité procède actuellement à la désinfection complète des locaux, dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur, indique-t-elle dans un communiqué de presse. Par précaution, d’autres services de la Collectivité seront également désinfectés, ces prochains jours. Une permanence téléphonique sera assurée par le pôle sociale au 0590 29 13 10, de 8h00 à 12h00 aujourd’hui. La Délégation rouvrira ses portes au public à compter demain mardi 18 août, aux horaires habituels (8h00 – 15h00). Pour rappel, dès la mi-mars, la Collectivité de Saint-Martin a instauré un protocole sanitaire au sein de ses services administratifs dans le cadre de la continuité du Service Public, avec la mise à disposition des personnels territoriaux de masques et de gants de protection, de savon et de gel hydroalcoolique. A travers son Plan de Reprise de l’Administration, effectif dès la sortie du confinement, la Collectivité a instauré des règles strictes de distanciation physique entre les agents et le public. Un nettoyage minutieux et quotidien des locaux ainsi qu’une procédure particulière pour la réception du public sont actuellement en vigueur jusqu’à nouvel ordre.