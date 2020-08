Visite du Préfet Alexandre Rochatte dans les îles du Nord

Le préfet Alexandre Rochatte, nouvellement installé à la préfecture de Guadeloupe s’est rendu en fin de semaine dernière dans les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Alexandre Rochatte, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin était en déplacement la semaine dernière dans les Îles du Nord. Une visite de courtoisie au cours de laquelle le préfet Alexandre Rochatte a rencontré les membres de la Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et s’est entretenu avec les élus du territoire. Selon l’usage et le protocole inhérent à sa prise de fonction, le Préfet a procédé vendredi dernier au traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts.

