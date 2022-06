Les élèves et enseignants des écoles Emile Choisy et Marie Amélie Leydet s’initient au « Street Soccer »

Une rencontre de « Street Soccer » s’est déroulée vendredi dernier entre les scolaires du 1er degré de Concordia et les « Street Kings » des Pays-Bas, véritables spécialistes de cette discipline sportive spectaculaire !

Feinte de frappe, roulette, crochet, passement de jambes, double contact, petit et grand pont, voici quelques gestes techniques de football que élèves et enseignants des écoles Emile Choisy et Marie Amélie Leydet ont pu admirer et tenter avec ces techniciens hors pair.

Cette opération s’inscrit dans le dispositif « 30 minutes d’activité physique » dont l’objectif est de faire bouger les élèves au-delà du temps de l’éducation physique et sportive.

Les services de l’Education Nationale à Saint-Martin remercient la Ligue de Football de Saint-Martin pour cette animation qui a séduit les plus petits et les plus grands.

A n’en pas douter que de nouvelles parties de Street Soccer devraient être organisées prochainement sur l’île. Loin des grosses infrastructures que nécessite la mise en place d’une rencontre de football classique, le Street Soccer est un sport qui peut se jouer n’importe où et demande peu de moyen : un ballon et deux cages (qui peuvent être aussi représentées par des objets naturels). La partie peut débuter ! _AF

