Sortie d’un livre de recettes caribéennes au format bilingue

Un grand bravo aux élèves de Terminale CAP Cuisine du Lycée Professionnel Daniella Jeffry de Concordia pour la création d’un magnifique livre de recettes caribéennes au format bilingue imprimé à Saint-Martin.

Le président Daniel Gibbs, sa 3ème vice présidente Sofia Carti-Codrington, saluent l’excellent travail des élèves, accompagnés par leur professeur de cuisine, René Marc Nivelle, la proviseure du Lycée, Jeanine Hamlet et ses équipes et le vice-recteur, Michel Sanz, chef du service de l’Education nationale de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

La Collectivité de Saint-Martin est fière d’avoir soutenu ce projet pédagogique dont le résultat est tout simplement bluffant.

Toutes nos félicitations aux élèves pour cette belle réalisation. C’est dans la persévérance et l’abnégation que l’on trouve le chemin de la réussite !