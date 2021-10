L’épicerie solidaire du Manteau de Saint-Martin est désormais opérationnelle

En 2020, dans le contexte intense de la crise sanitaire, l’association le Manteau de Saint-Martin a élaboré un projet innovant d’Epicerie solidaire mobile. Il s’agissait d’apporter une réponse de proximité face au nombre croissant de situations sociales préoccupantes.

Lors du confinement, le nombre important de colis alimentaires distribués par la Collectivité et les associations est venu appuyer le besoin sur le plan alimentaire.

Dans le cadre de la Politique de la ville menée par la Collectivité, l’Etat et les partenaires, l’association a été subventionnée pour l’acquisition d’un camion mis aux normes avec l’assistance des Compagnons bâtisseurs pour l’aménagement, dans le cadre d’un projet d’insertion.

Le camion permettra de se déplacer dans les quartiers et plus particulièrement dans les quartiers prioritaires pour vendre à des prix les plus adaptés possibles, des produits de premières nécessités, à des personnes en situation de précarité.

« C’est une action partenariale très attendue qui voit le jour et je félicite particulièrement toutes les personnes qui se sont investies pour l’initier et le concrétiser », souligne le président, Daniel Gibbs.