Concours de photographies Faces of Saint-Martin V 

Vous êtes photographe, vous souhaitez participer au concours Faces of Saint-Martin – L’homme et la nature – la Collectivité prolonge l’appel à candidatures pour l’édition Faces of St Martin V (2021).

Les candidats sont invités à déposer leur dossier de candidature avant le vendredi 5 novembre 2021 à 12 heures, auprès du service Achats de la Collectivité, rue Félix Eboué à Marigot.

Faces of Saint-Martin est un concours de photographie organisé chaque année depuis 2017, par la Collectivité de Saint-Martin.

Le concours est ouvert aux photographes amateurs ou professionnels de plus de 18 ans, résidant à Saint-Martin/Sint Maarten.

Les candidats sont sélectionnés par le comité de sélection sur présentation de 10 photographies.

Les œuvres seront imprimées en noir et blanc sur du papier grand format et collées sur les murs de Saint-Martin.

Retrouvez le dossier de candidature sur le site internet : www.com-saint-martin.fr

http://www.com-saint-martin.fr/ressources/Appel-a-candidature_faces-of-saint-martin-V.docx.pdf

http://www.com-saint-martin.fr/ressources/Appel-a-candidature_faces-of-saint-martin-V_EN.pdf