Le Tiers-lieu de QO: un espace inclusif

Espace évolutif ouvert à tous, le tiers-lieu de formation situé à Quartier d’Orléans permet de porter les aspirations des habitants et le développement de leurs projets de vie personnels, non seulement pour le quartier, mais pour l’ensemble du territoire.

La convention signée en décembre 2023 entre les six partenaires du consortium marquait l’officialisation du tiers-lieu de Quartier d’Orléans. Ce projet ambitieux vise à offrir des modèles d’apprentissage et de formation innovants aux habitants. Inédit à Saint-Martin, ce tiers-lieu sert d’incubateur pour l’insertion sociale et professionnelle, évitant les ruptures de parcours. Doté d’un plateau technique équipé, il accueille des personnes nécessitant un accompagnement socio-professionnel adapté. La rénovation d’un local supplémentaire, fourni par la SEMSAMAR, a été tout juste achevée. Le tiers-lieu dispose donc pour l’heure, de deux appartements transformés en espaces d’accueil et d’activités sur la résidence Palmeraies, bâtiment 8, à Quartier d’Orléans. Ce dispositif astucieux promet des avancées significatives, en offrant un espace numérique et digital, au service du développement des compétences réunissant des collectifs de citoyens engagés. Géré par un consortium d’acteurs, dont les Compagnons Bâtisseurs (porteurs administratifs du projet), Fore Iles du Nord, Jielle Formation, la CCI de Saint-Martin, l’ADIE, et Initiative Saint-Martin Active, le tiers-lieu, nommé L’Atelier, est financé dans le cadre de l’appel à projet DEFFINOV avec le soutien de la DEETS de Guadeloupe, l’ANCT et l’Union européenne. Fort d’une première édition des « apéros-projets », le tiers-lieu collabore avec les associations locales, dans un esprit rassembleur. Ouvert à tous, il vise à soutenir les initiatives et projets des habitants, avec actuellement des horaires d’ouverture du lundi au samedi, de 7h à 20h. N’hésitez surtout pas à passer la porte du tiers-lieu, toutes les modalités d’adhésion sont également disponibles sur place. _Vx

Infos et programme des ateliers : 06 90 43 11 11

ou 06 90 18 91 31 – tierslieulatelier@gmail.com

cbstmartin@compagnonsbatisseurs.eu

