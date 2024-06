Mad Events fête ses 3 ans au Kalatua

Ce dimanche 30 juin, Mad Events célèbre ses trois ans avec un évènement aussi exceptionnel que grandiose, la « All White Beach Party » au Kalatua à Mullet Bay.

Vêtu de sa plus belle tenue toute en blanc, le public assistera à une fête inoubliable dans un cadre chic et une ambiance unique typique de l’état d’esprit du duo Yohan et Thomas. Pour souffler sa troisième bougie, Mad Events décidé de collaborer avec le Drai’s Las Vegas, prestigieuse boîte de nuit américaine. Fort de leurs succès précédents dont la beach party au Coco Beach avec Kalash, Mad Events propose encore une programmation de renom dont Flow Fly, DJ résident du Drai’s, Yayo the Drummer et La Fouine, légende du rap français qui fait son retour sur scène pour célébrer ses 20 ans de carrière. Avec une scène spécialement aménagée sur le plage dans l’habituel format musical ouvert dont raffolent les spectateurs, les talentueux DJ locaux complèteront ce line-up de rêve en les personnes de Alex, The Edge, Maestro, Wiwi et Big Boss. Fidèles à la ligne de conduite évènementielle de Mad Events, de nombreux shows ponctueront la journée de célébration avec des performers professionnels. Le début de l’élégante beach party se fera à 15h mais un déjeuner est prévu à partir de midi avec un menu spécial 3 ans et une musique lounge house, sous réservation. Pour assurer votre participation à cette fête d’anniversaire qui s’annonce incroyable, munissez-vous de votre prévente au plus vite, tous les salons VIP sont d’ores et déjà complets, preuve de l’engouement général. Une pléthore de cadeaux sur tirage au sort attende les détenteurs de préventes à 20$, disponibles en ligne sur la billetterie Sparta ou dans les points de vente habituels (Kalatua, Buzz, Nova Bar, Baguetelle). Le pass ‘Kalatua’ vous permettra également de participer gratuitement à la before officielle « First Class » au Mimosa Skylounge à Maho le samedi 29 juin à partir de 21h, sans oublier la battle épique de DJ au Rainbow Café à partir de 18h entre trois artistes locaux et le champion de France Redbull, Mystykal Kut. Le week-end festif s’annonce chargé, pour le plus grand plaisir de tous. Longue vie à Mad Events ! _Vx

Infos et réservations : +590 690 76 01 53

Billetterie en ligne : https://spartaapp.page.link/oNQP

Instagram :@madevents.sxm

Facebook : Mad Events Sxm

