Belle matinée de cohésion pour les élèves de 6ème SEGPA du collège Mont des Accords avec les gendarmes

Le mardi 18 juin dernier, les élèves de 6ème SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) du Collège Mont des Accords ont participé à une matinée de cohésion sur la plage du Galion, animée par cinq gendarmes de la brigade de Sandy Ground et du Peloton de Surveillance et d’Intervention et de la Gendarmerie (PSIG), leurs enseignants et un assistant d’éducation (AED) du collège.

L’objectif de cette matinée était de créer du lien entre ces élèves en difficulté scolaire, car tout au long de l’année de 6ème ils sont en inclusion dans 4 classes de référence, et sont pris en charge en SEGPA en français et mathématiques en 2 groupes distincts. L’an prochain en 5ème SEGPA, ces élèves seront regroupés en une seule classe, et cette matinée était nécessaire afin de faciliter leur évolution en un seul groupe l’an prochain.

Durant cette matinée ludique, les gendarmes ont proposé aux élèves une course de relais par équipe (avec interdiction de sortir du tapis), un relai pour remplir un seau d’eau de mer avec une éponge, des courses dans l’eau, le jeu de la balle aux prisonniers, du tir à la corde par équipe. Des jeux d’aisance aquatique ont été aussi au programme.

Une matinée riche en expériences et en émotion, durant laquelle l’esprit d’équipe et la solidarité étaient à l’honneur. Un temps d’échange aussi entre les gendarmes et les élèves, qui ont perçu l’action des militaires sous un angle nouveau. Les écussons offerts par les gendarmes à la fin de la matinée ont été particulièrement appréciés.

Magali Jasaron, Directrice adjointe chargée de SEGPA au Collège Mont des Accords, profite de l’occasion pour remercier le Colonel Maxime Wintzer-Wehekind, les gendarmes de la brigade de Sandy Ground et du PSIG d’avoir consacré ce temps aux élèves, tous ravis de cette belle journée passée avec les représentants des forces de l’ordre. _AF

