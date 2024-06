Un seul gagnant aux concours de pronostics EURO2024, les autres lots remis en jeu

Sur les 8 concours de pronostic du magazine EURO2024 de Faxinfo, une seule personne a trouvé le bon score 0-0 du match France-Hollande.

Guilhem, plutôt amateur de rugby, a pourtant pronostiqué le bon score. Il s’est vu remettre hier, l’onduleur de 800VA offert par l’entreprise Legrand, fabriquant référent en matériel électrique, et son distributeur, la société SMEC basée à Hope Hill, fournisseur en matériel électrique depuis près de 40 ans à Saint-Martin.

Tous les autres lots qui n’ont pas été gagnés vont être remis en jeu dans de nouveaux concours de pronostics accessibles dès aujourd’hui.

Et cerise sur le gâteau, La SMEC et Legrand ont décidé de remettre en jeu un autre onduleur 800VA parfait pour protéger votre TV, votre antenne satellite, votre PC, votre box et autres accessoires.

Les 2 questions seront : « Qui va gagner l’EURO2024 ? » et « à quelle minute le premier but de la finale sera marqué ? ».

Il vous suffira donc de scanner les mêmes QRcode des concours précédents dans le magazine Euro2024 aux pages 11, 21, 25, 27, 41, 44, 45. Le billet d’avion, l’imprimante, le fauteuil, Prosecco, Peroni, les bons d’achats et… l’onduleur sont toujours à gagner.

Vous pouvez aussi accéder au magazine online en scannant le QRcode ci-contre ou en allant sur le site www.faxinfo.fr. Sur la version online du magazine EURO2024 vous pouvez cliquer directement sur les QRcode ou les scanner pour accéder aux concours de pronostics.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter